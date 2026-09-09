ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

"Он хочет заключить соглашение": Трамп рассказал о разговоре с Путиным и упомянул Зеленского

Дональд Трамп оценил шансы на соглашение по Украине после разговора с Путиным.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с главой Кремля и оценил шансы договориться по Украине.

Об этом заявил сам американский лидер.

По словам Трампа, диалог с российской стороной прошел успешно, а Москва выражает готовность к переговорам.

«У нас был отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение», — сказал Трамп.

Также президент США подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит и от позиции украинского руководства.

«Если Зеленский захочет заключить соглашение, это будет очень хорошо», — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Financial Times сообщила, что администрация США якобы серьезно рассматривает возможность сокращения участия Уиткоффа и Кушнера в переговорах с Москвой и Киевом.

Впоследствии, в Белом доме назвали «фейком» публикацию Financial Times о возможном сокращении роли специального представителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по войне в Украине.

К слову, даже в Кремле заявили, что рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в ближайшее время.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie