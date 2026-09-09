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"Он хочет заключить соглашение": Трамп рассказал о разговоре с Путиным и упомянул Зеленского
Дональд Трамп оценил шансы на соглашение по Украине после разговора с Путиным.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с главой Кремля и оценил шансы договориться по Украине.
Об этом заявил сам американский лидер.
По словам Трампа, диалог с российской стороной прошел успешно, а Москва выражает готовность к переговорам.
«У нас был отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение», — сказал Трамп.
Также президент США подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит и от позиции украинского руководства.
«Если Зеленский захочет заключить соглашение, это будет очень хорошо», — добавил он.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее Financial Times сообщила, что администрация США якобы серьезно рассматривает возможность сокращения участия Уиткоффа и Кушнера в переговорах с Москвой и Киевом.
Впоследствии, в Белом доме назвали «фейком» публикацию Financial Times о возможном сокращении роли специального представителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по войне в Украине.
К слову, даже в Кремле заявили, что рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в ближайшее время.