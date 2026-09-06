Первый визит представителей Трампа в Киев: основные заявления и подробности

Представители Трампа и Владимир Зеленский / © Associated Press

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В воскресенье, 6 сентября, в Киев впервые прибыли представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после очередного визита в Москву, где они провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встреч в украинской столице американские посланники заявили о подготовке нового «пакета мирных предложений» и выразили надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, США и России.

О главных заявлениях сторон сообщает ТСН.ua.

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Переговоры в Киеве стали продолжением дипломатических контактов американской стороны с Москвой и Киевом. Перед поездкой в украинскую столицу Уиткофф и Кушнер в очередной раз посетили Москву, где встретились с Путиным, после чего отправились в Киев.

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Всего в столице Украины состоялось три раунда переговоров президента Владимира Зеленского с представителями Трампа. В состав украинской переговорной группы вошли председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. К диалогу также присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским на Софийской площади. Президент Украины, приветствуя американских представителей, отметил, что Киев давно ждал их приезда, и рассказал, что российская сторона не разрешила американской делегации прилететь в Украину самолетами, несмотря на готовность украинских аэропортов принять гостей.

«Значительный прогресс» и новые идеи

По словам Стива Уиткоффа, после переговоров с российской стороной в США отмечают «значительный прогресс» в дипломатическом процессе. Американский представитель также заявил, что его делегация привезла в Киев новые идеи.

В то же время Уиткофф признал, что для достижения договоренностей Украине и России придется пойти на компромиссы. По его словам, главной задачей переговорного процесса остается сведение к минимуму разногласий между сторонами.

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Американский представитель заявил, что Вашингтон считает, что в настоящее время существуют «все необходимые предпосылки» для продвижения к потенциальной договоренности.

Кушнер объявил о новом «мирном пакете»

Одним из главных заявлений по итогам переговоров в Киеве стало сообщение Джареда Кушнера о работе над комплексным «пакетом мирных предложений», подготовку которого поручил Дональд Трамп.

Кушнер подчеркнул, что целью американского президента является не просто прекращение боевых действий, а разработка рамочного соглашения, которое обеспечило бы долгосрочный мир.

«Речь идет не только о прекращении конфликта. Президент Трамп, прежде всего, сосредоточен на том, как разработать рамочное соглашение, которое действительно могло бы привести к прочному миру», — заявил Кушнер.

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По его словам, к разработке этого плана привлечены представители различных структур американского правительства. Им предстоит определить, какие именно элементы необходимы для обеспечения прочного мира и что потенциальное соглашение может означать для Украины, России и международного сообщества.

США хотят восстановить трехсторонний формат

Еще одним важным результатом переговоров стало заявление Кушнера о возможности возвращения к трехстороннему формату переговоров между Украиной, США и Россией.

Американский представитель отметил, что у Вашингтона уже был опыт непосредственного общения с обеими сторонами в таком формате около шести месяцев назад. По его словам, именно возобновление трехсторонних контактов является одним из направлений, которое он и Уиткофф считают продуктивным.

«Одна из вещей, которую мы со Стивом считаем действительно продуктивной, — это возвращение к трехстороннему формату», — сказал Кушнер.

Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом вопросе удастся добиться прогресса. При этом представитель Трампа подчеркнул, что речь идет не только об обсуждении общих политических вопросов, но и о конкретных шагах по деэскалации.

Позиция Украины в отношении Донбасса не изменилась

В ходе совместной пресс-конференции Зеленский особо подчеркнул, чтопозиция Украины по Донбассу остается неизменной. Президент отметил, что вопрос о восточных территориях нельзя рассматривать в отрыве от всей войны, поскольку Донбасс является одной из главных территориальных целей России и важным геополитическим форпостом Украины.

Зеленский также высказал предположение, что после выборов в России Кремль может провести новую мобилизацию для усиления наступательных действий именно на этом направлении.

Таким образом, несмотря на заявления американской стороны о прогрессе, территориальный вопрос остается одним из самых сложных аспектов потенциального мирного урегулирования.

Киев рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны США

Зеленский также заявил, что в случае продолжения войны в зимний период Украина рассчитывает на дополнительный пакет поддержки со стороны Соединённых Штатов.

По его словам, Киев стремится обеспечить надежную поддержку как со стороны США, так и со стороны европейских партнеров. Особое значение президент придал укреплению украинской противовоздушной обороны и поддержке энергетической системы.

«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку — как в сфере ПВО, так и в сфере энергетики», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что в последние дни Россия существенно усилила воздушные удары по Украине. Киев, по его словам, будет отвечать на российские удары, однако главным приоритетом остается дипломатический путь к снижению уровня эскалации.

Украина готовит «план Б»

Одновременно Украина готовится к возможному продолжению российских атак. Зеленский сообщил, что десятки украинских компаний уже работают над технологиями массового перехвата реактивных дронов.

Это направление президент назвал «планом Б», тогда как основным сценарием для Украины по-прежнему остается дипломатическое урегулирование.

«План А — максимально ускорить дипломатические усилия, чтобы предотвратить эскалацию», — подчеркнул Зеленский.

Президент также с юмором отметил присутствие американских представителей в Киеве, намекнув на отсутствие российских ударов по столице в течение их пребывания.

«Вы сегодня справились лучше, чем системы Patriot. Прилетайте почаще, у наших людей будет возможность немного пожить», — сказал Зеленский.

Уиткофф о контактах с Путиным

Кроме того, Стив Уиткофф заявил, что эффективная коммуникация с Владимиром Путинымявляется, по его мнению, необходимым условием для прекращения войны.

Американский представитель подчеркнул важность сохранения каналов связи с российским президентом и налаживания личных рабочих отношений. По его словам, без взаимодействия между сторонами шансы на результативное урегулирование конфликта минимальны.

Уиткофф также заявил, что в ходе переговоров Путин и его политическая команда относились к американской делегации с уважением.

Возможно ли завершение войны до зимы?

Джаред Кушнер при этом признал, чтозавершить боевые действия до наступления зимы будет чрезвычайно сложно. По его словам, на данный момент невозможно точно предсказать, когда именно стороны смогут достичь и подписать потенциальные соглашения.

Он подчеркнул, что в дипломатии «ничто не завершено, пока не завершено всё», и поэтому переговорный процесс требует дальнейшей работы.

В то же время Кушнер выразил надежду на прогресс в ближайшее время. В центре дальнейших усилий США остаются подготовка нового мирного пакета, поиск компромиссов между Киевом и Москвой и возможное возобновление непосредственного трехстороннего диалога между Украиной, Соединенными Штатами и Россией.

Напомним, по информации издания Financial Times, будущее территорий Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины, стало центральным вопросом переговоров американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ходе их контактов с представителями Украины и России.

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