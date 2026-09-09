Киев в огне и когда "Искандеры" полетят по западу Украины: генерал Романенко сделал тревожное предупреждение

Путин снова непрерывно атакует Киев

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Россия нанесла очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Основной целью воздушного нападения стали Киев и столичный регион.

По данным медиков, в результате атаки на столицу в ночь на 8 сентября погибли пять человек. Еще 29 жителей пострадали. С самого утра над городом виднеется черный дым от пожаров, а уставшие от бессонной ночи горожане пытались добраться на работу переполненным транспортом.

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Город в который раз охватил транспортный коллапс: из-за длительной воздушной тревоги люди не могли вовремя переехать с левого на правый берег. Автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро, не способен перевезти всех желающих — на линии нужно гораздо больше транспорта, чем сейчас.

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Ситуацию усложняет то, что враг возобновил постоянные налеты реактивных «Шахедов», они с небольшими перерывами продолжались весь вторник 8 сентября.

Ракетный удар по Киеву — истощение и устрашение

РФ продолжает постоянно атаковать Киев с четким намерением посеять среди горожан панику, страх и заставить их уезжать из города. Путин стремится сделать столицу непригодной для жизни, чтобы склонить Украину к миру на собственных условиях. Именно поэтому целями атак становятся склады с лекарствами и продуктами питания, супермаркеты, логистические центры и обычные жилые дома.

Очевидно, что россияне готовились к этому удару: до этого была пауза, связанная со встречей с посланниками президента США, во время которой противник накапливал ресурсы. Во время комбинированной атаки враг применил крылатые ракеты и «Калибры», однако на острие нападения снова находились баллистические ракеты и реактивные дроны. Последними противник терроризировал город практически весь день.

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, Россия будет продолжать воздушный террор Киева. Не исключено, что ракетные удары и атаки реактивными БПЛА продлятся до 20 сентября — даты окончания парламентских выборов в РФ.

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«Все эти атаки на Киев преследуют политические, идеологические и пропагандистские цели. Путин стремится показать своему кровожадному народу как можно больше разрушений и жертв в Киеве, потому что реальных успехов на фронте у него нет более чем за четыре года войны. Этот народ за четверть века хорошо воспитан и выдрессирован Путиным: чем больше горя и крови в Киеве, тем лучше они чувствуют себя. У России хватает собственных проблем, но Путин скармливает им картинку из Киева, и они довольны», — объясняет причину атак Игорь Романенко.

Удар по Одесщине и стремление лишить Украину моря

Во время этой атаки Россия нанесла удар по рынку «7 километр» вблизи Одессы, превратив помещение в сплошные руины.

«В последнее время противник терроризирует воздушными ударами Киев и область, а также Одессу и регион. На этом рынке работает очень много людей, и его уничтожение — это, прежде всего, удар по обычным гражданам. Но главная цель Путина — не рынок, а одесские порты и море. Российский диктатор уже давно стремится вычеркнуть Украину из списка морских государств и превратить в российскую сухопутную провинцию. Пока это стратегические планы диктатора, и вопрос состоит в их реализации. Нам следует этому активнее противодействовать, усиливая ПВО», — отмечает генерал-лейтенант.

Что будет дальше: угроза ракетных ударов по западным регионам

Россия стремится производить больше баллистических ракет и увеличить их дальность, чтобы усилить обстрелы и спровоцировать кризис в Украине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По данным ГУР, до конца года РФ планирует опробовать новый тип баллистического оружия с дальностью до 800 километров и во время этих запусков может попытаться поразить объекты в западных областях Украины.

Игорь Романенко рассказывает, что россияне действительно работают над модернизацией «Искандера-М». В то же время он отмечает, что с самого начала в рекламе этого оружия указывалась дальность полета до 1000 км, хотя реальный показатель составляет около 800 км.

«Обычно для нагнетания страха и демонстрации важности своих разработок они показывают максимальные возможности оружия, которого еще на самом деле не имеют, но потом постепенно достигают нужного результата», — объясняет эксперт.

Генерал-лейтенант добавляет, что сейчас россияне устанавливают на разные типы вооружения (дроны, ракеты) так называемую модульную комплектацию:

«Это делается для того, чтобы комбинировать характеристики одного и того же средства атаки. Например, уменьшать боевую часть и добавлять больше топлива — тогда средство летит на большее расстояние. Или же наоборот: топлива меньше, но боевая часть мощнее. Такие средства используются для ударов по целям возле линии фронта. Все зависит от конкретной задачи врага».

По словам Романенко, атаками на Киев и Одессу россияне не ограничатся.

«Они будут пытаться наносить удары и по западным регионам, поскольку прекрасно понимают, что большинство наших ресурсов и производственных мощностей находятся там. Противник проводит разведку и рассматривает их как цель. К этому нужно готовиться».

Относительно возможности экспериментальных пусков модернизированных «Искандер-М» по западу Украины, эксперт не исключает такого сценария.

«Экспериментально россияне могут наносить такие удары. Здесь все зависит от того, как наши силы ПВО будут работать на упреждение, для этого нужны соответствующие средства противодействия. Вспомните, как год назад проходили испытания реактивных „Шахедов“: россияне делали пробные пуски и проводили боевые испытания. Мы пытались противодействовать, но, к сожалению, не столь эффективно, как это было необходимо. Нам нужно активнее останавливать или хотя бы замедлять эти процессы. Сейчас есть неприятный результат — доля реактивных беспилотников во время воздушных ударов уже превышает половину от общего количества», — констатирует Игорь Романенко.

Как противодействовать вражеским новациям

По мнению эксперта, вражескому террору можно противодействовать, но эта работа должна быть системной как по уничтожению российской баллистики, так и по реактивным БПЛА.

«Нам нужно ускорить разработку собственных дронов, способных противодействовать российским реактивным „Шахедам“, а также масштабировать их производство. Системное использование таких средств поможет остановить воздушный террор. Подобный путь мы уже проходили с бензиновыми „Шахедами“: когда Россия начала применять их массово, мы смогли найти относительно дешевый и эффективный ответ. Сейчас есть очередной вызов и сложный этап, который мы должны пройти при принципиальной поддержке союзников», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 17:45, 08.09.26 Количество просмотров 36 Адский день в столице: попадание в офис телеканала, горят высотки и школы

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