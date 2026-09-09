Ціни злетять на 10–15%: які продукти в Україні можуть різко подорожчати через удари РФ

Продукти в супермаркеті / © pixabay.com

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На тлі російських ударів по великих логістичних центрах в Україні найближчим часом може зрости вартість низки товарів. Найбільше здорожчати можуть продукти, які імпортують в Україну та зберігають на великих складських комплексах.

За оцінкою економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, яку він висловив у коментарі виданню «Труха. Україна», ціни на окремі категорії товарів можуть зрости приблизно на 10–15%.

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Логістика стане дорожчою

За словами Куща, після атак логістична система продовжить працювати, однак буде змушена переходити до більш децентралізованої моделі. Це означає, що замість концентрації великих обсягів товарів у масштабних логістичних центрах їх доведеться розподіляти між більшою кількістю приміщень і майданчиків.

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Експерт оцінює можливе збільшення вартості логістичних транспортних послуг приблизно на 30–40%. Децентралізована система потребує більшої кількості персоналу, додаткових приміщень, а також складнішого адміністрування та управління активами.

Водночас логістичні витрати є лише частиною кінцевої собівартості товару. За розрахунками Куща, якщо транспортно-логістична складова становить близько 30%, то її подорожчання на 30–40% може спричинити зростання кінцевої ціни товарів більш ніж на 10%.

«Десь на 10–15% орієнтовно в середньому рівень цін, які опирались саме на велику логістику, вони можуть зрости», — зазначив економіст.

Які продукти можуть здорожчати

Найбільш вразливим, на думку Куща, є переважно імпортний сегмент. Йдеться про товари, які надходять в Україну з-за кордону, після чого концентруються на великих логістичних складах і вже звідти розподіляються по торговельних мережах.

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Серед потенційно проблемних категорій експерт називає імпортну рибу та морепродукти, окремі види овочів і фруктів, а також інші продовольчі та споживчі товари імпортного походження. Через перебої в роботі великих логістичних центрів їхнє транспортування та зберігання може стати дорожчим.

Окремо в зоні ризику перебувають ліки та інші товари, які значною мірою залежать від імпортних поставок. За аналогічним механізмом можуть зрости в ціні й деякі види круп, консервів та овочів.

Таким чином, найближчим часом, за прогнозом Куща, орієнтиром може бути здорожчання приблизно на 10–15% саме для тих категорій товарів, які найбільше залежать від великої логістичної інфраструктури.

Додатковий фактор — знищення виробництва

Російські удари можуть впливати на ціни не лише безпосередньо через пошкодження складів і логістичних об’єктів. Якщо внаслідок атак зупиняються або зменшують виробництво окремі підприємства, дефіцит продукції доводиться компенсувати постачанням з інших регіонів.

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У такому випадку збільшується так зване транспортне плече — відстань, на яку товар необхідно перевезти від виробника до споживача. Це створює додаткове навантаження на логістичну систему та, відповідно, збільшує витрати бізнесу.

За словами економіста, через це до переліку товарів, які можуть здорожчати, з часом можуть додаватися нові категорії. Все залежатиме від того, які саме виробничі та логістичні активи зазнаватимуть ударів.

Ціни можуть зростати хвилями

Водночас Кущ наголошує, що говорити про однакове та постійне здорожчання всіх товарів наразі складно. На його думку, зростання цін може мати перманентний характер і відбуватися хвилями залежно від конкретних атак та їхніх наслідків.

Наприклад, якщо внаслідок удару буде пошкоджено підприємство, яке виробляє молочну продукцію, ціни на відповідні товари можуть різко зрости. Однак після відновлення постачання або пошуку альтернативних джерел продукції ситуація може стабілізуватися.

Тому остаточний масштаб подорожчання залежатиме від того, які саме об’єкти будуть уражені, наскільки швидко бізнес зможе перебудувати маршрути та складську інфраструктуру і чи вдасться компенсувати втрати за рахунок інших постачальників.

Утім, за оцінкою Олексія Куща, найближчим часом варто орієнтуватися на можливе зростання приблизно на 10–15% цін на товари, які найбільше залежать від великих логістичних центрів, насамперед в імпортному сегменті. Серед продуктів, які можуть відчути цей вплив, — окремі овочі, крупи, консерви, риба, морепродукти та інша продукція, що потребує складної системи імпорту, зберігання і розподілу.

Нагадаємо, у серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі, проти серпня 2025 року, зростання становило 8,1%.

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