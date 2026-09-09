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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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159
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Відомого українського футболіста, який грав у Росії, мобілізували до Нацгвардії

Віталій Балашов долучився до оборони нашої держави.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Віталій Балашов

Віталій Балашов / © ФК Вісла Краков

Колишнього вінгера одеського "Чорноморця" Віталія Балашова мобілізували до Національної гвардії України.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст одного дня опинився у полі зору представників ТЦК в Одесі. Наразі він служить у 11-й бригаді Національної гвардії України.

Балашов є вихованцем "Чорноморця" та перебував у системі одеського клубу від 2008 до 2015 року.

Саме Балашов 19 листопада 2011 року забив історичний перший гол на новому стадіоні "Чорноморець" в Одесі, реалізувавши пенальті в матчі з "Карпатами".

Також він грав за "Говерлу" (2013) та "Олімпік" (2018-2020), польську "Віслу" (2016), молдовський "Мілсамі" (2017), білоруську "Іслоч" (2017-2018), російський "Тамбов" (2020), а також казахстанські "Шахтар" із Караганди (2021), "Актобе" (2021-2022) та "Туран" (2023).

Останнім часом Балашов виступав на аматорському рівні за "Енергетик" із Теплодара, оскільки не зміг працевлаштуватися у професійному футболі.

Раніше повідомлялося, що колишнього футболіста "Шахтаря" мобілізували до ЗСУ.

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