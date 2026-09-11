300 тисяч мобілізованих не врятують Росію: командувач Нацгвардії розкрив, чим відповість Україна

Війна в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Новий масштабний призов населення до російської армії не допоможе РФ досягти своїх цілей у війні проти України.

Про це Півненко розповів в інтерв’ю виданню Лівий берег.

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Командувача, зокрема, запитали про можливі плани Росії провести нову хвилю мобілізації після парламентських виборів у вересні. Це питання порушили на тлі повідомлень про можливу спробу російських військ піти в наступ на Київ.

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«Я чув про цю історію. Готуємося. Робимо з полків бригади. Підтягуємо туди свої сили, дрони, робимо нові екіпажі на тому напрямку», — сказав Півненко.

За його словами, українські військові посилюють цей напрямок, щоб не допустити повторення ситуації, яка раніше склалася на Харківщині. Тоді, за словами командувача, через втрату уваги до ділянки фронту російським військам вдалося зайняти певну територію.

«Зараз ми за цю територію воюємо», — сказав Півненко.

Цей досвід командувач назвав «поганим».

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«Тут цього не треба допускати. Треба їх знищувати за кордоном. От тільки вони підходять — там їх знищувати дронами і не давати противнику зайти. Як ми це робимо на Покровському напрямку», — наголосив він.

Півненко додав, що українські військові мають постійно стежити за ситуацією та бути поінформованими про дії противника. У разі виявлення російського угруповання до відповідного напрямку оперативно підтягуватимуть пілотів дронів, після чого українські сили діятимуть залежно від обстановки.

Водночас командувач не очікує появи на цьому напрямку надзвичайно масштабного російського угруповання.

«Я не думаю, що там буде таке угрупування серйозніше, що підуть тисячі танків і тому подібне. Це все — немає таких сил», — сказав Півненко.

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На його переконання, навіть додаткова мобілізація в Росії, умовно, 300 тисяч людей не дозволить Кремлю суттєво змінити ситуацію на фронті.

«Ми їх швидко — за вісім місяців ця кількість зникне… Утилізуємо», — заявив командувач Нацгвардії.

Окремо Півненко розповів про нарощування українських можливостей у використанні безпілотників. За його словами, у першій половині цього року кількість екіпажів дронів вдалося збільшити вдвічі. Відповідно, удвічі зросла і кількість засобів, які використовуються.

«Ми плануємо, що до кінця року ми ще збільшимось на 50%», — підкреслив Півненко.

Раніше повідомлялося, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що мобілізація в Росії є неминучою, а збільшення чисельності російської армії стане проблемою для України.

Ми раніше інформували, що виклики російських чоловіків до військкоматів можуть свідчити про підготовку системи військового обліку РФ до можливих рішень Кремля.

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