Зеленський попередив про нову мобілізацію в Росії: “Інфраструктура вже підготовлена”

Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За його словами, Кремль може намагатися не афішувати цей процес, щоб не провокувати невдоволення всередині країни.

Про це Зеленський сказав журналістам.

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Зеленський зазначив, що російська влада наразі комунікуватиме відсутність планів щодо мобілізації, оскільки не хоче загострювати ситуацію напередодні виборів.

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«Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство. Не показувати мобілізації, нічим не жахати, тому що йдуть вибори в Думу в Росії», — сказав президент.

Водночас, за його словами, після виборів ситуація може змінитися. Зеленський наголосив, що українська сторона не знає, у якій саме формі Кремль проводитиме мобілізаційні заходи — відкрито чи приховано.

«Ми розуміємо цифру — 300 тисяч мінімум російських воїнів. Додатково це те, на що вони розраховують», — заявив глава держави.

Він також стверджує, що Росія вже підготувала необхідну інфраструктуру для проведення мобілізації.

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«Принаймні, дивіться, інфраструктура в Росії вже підготовлена під мобілізацію. Яка вона буде — питання», — сказав Зеленський.

Водночас президент визнав, що масштабна мобілізація стане для Росії складним і дорогим рішенням.

Раніше повідомлялося, що Росія може додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей протягом 2026–2027 років — по 300 тисяч щороку. У ГУР припускають, що мобілізацію можуть проводити без публічного оголошення, передусім у віддалених регіонах, щоб не створювати напруги у великих містах. Активізація мобілізаційних заходів, за оцінкою розвідки, можлива після виборів до Держдуми. Без додаткового набору РФ наразі здатна переважно компенсувати втрати, однак для подальших військових планів Кремлю потрібні нові люди.

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