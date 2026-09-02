Після здобуття першого титулу: Хижняк увійшов до топ-15 рейтингу WBA у напівважкій вазі

Олександр Хижняк / instagram.com/khyzhniak_oleksandr

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Український боксер Олександр Хижняк, який нещодавно завоював перший титул на професійному рингу, увійшов до топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Про це повідомляється на офіційному сайті WBA.

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Після перемоги над аргентинцем Дурвалом Еліасом Паласіо і здобуття пояса WBA Gold International 31-річний українець посідає 15-те місце в оновленому рейтингу WBA у напівважкій ваговій категорії.

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Рейтинг WBA у напівважкій вазі

Чемпіон — Дмитро Бівол

Регулярний чемпіон — Давід Бенавідес (США)

Тимчасовий чемпіон — Альберт Рамірес (Венесуела)

1. Шарабутдін Атаєв

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2. Арлен Лопес (Куба)

3. Наджі Лопес (Пуерто-Рико)

4. Артур Бетербієв (Канада)

5. Атіф Оберлтон (США)

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6. Леррон Річардс (Велика Британія)

7. Бенжамен Мендес Тані (Франція)

8. Семюел Арнольд (США)

9. Віллі Гатчінсон (Велика Британія)

10. Бредлі Реа (Велика Британія)

11. Льюїс Едмондсон (Велика Британія)

12. Мехмет Унал (Туреччина)

13. Умар Джамбеков (Австрія)

14. Градус Краус (Нідерланди)

15. Олександр Хижняк (Україна)

Хижняк переміг Паласіо одноголосним рішенням суддів. Поєдинок відбувся 22 серпня у межах вечора боксу у Львові, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Для Хижняка це був лише третій бій на профірингу. "Полтавський танк" виграв усі три поєдинки (2 — нокаутом).

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

Хижняк є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Раніше повідомлялося, що колишнього чемпіона світу з боксу мобілізували до ЗСУ.

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