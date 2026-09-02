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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Повторення національного рекорду: ще дві українки стартували з перемог на US Open-2026

Олександра Олійникова і Юлія Стародубцева приєдналися до Еліна Світоліної та Марти Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Associated Press

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева подолали стартове коло основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

Олійникова (WTA №46) у першому раунді мейджора обіграла американку Різ Брентмаєр (WTA №431) — 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину 39 хвилин.

Для українки це був дебютний матч в основній сітці US Open. Раніше вона грала лише у кваліфікаціях цього турніру Grand Slam.

У другому колі Олійникова зустрінеться з філіппінською тенісисткою Александрою Еалою (WTA №18)

Відеоогляд матчу

Стародубцева (WTA №58) у першому колі здобула перемогу над німкенею Еллою Зайдель (WTA №123) — 6:2, 6:2. Матч тривав 1 годину і 19 хвилин.

Юлія вперше в кар'єрі подолала перший раунд Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У другому колі Стародубцева позмагається з представницею Греції Марією Саккарі (WTA №35).

Відеоогляд матчу

Таким чином, до другого кола US Open-2026 вийшли чотири українки — крім Олійникової та Стародубцевої, це раніше зробили Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Це повторення національного рекорду за кількістю українок у другому раунді US Open, який було встановлено 2020 року. Тоді перше коло подолали Катерина Байндль, Катерина Володько, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Раніше повідомлялося, що легендарний тенісист Новак Джокович уперше в кар'єрі вилетів на старті US Open.

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