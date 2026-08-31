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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Джокович уперше в кар'єрі вилетів на старті US Open

Новак у першому раунді мейджора зазнав поразки від аргентинця Маріано Навоне.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Сербський тенісист Новак Джокович не зумів подолати перше коло основної сітки US Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.

39-річний серб у надважкому п'ятисетовому матчі програв аргентинцю Маріано Навоне — 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Поєдинок тривав 4 години 40 хвилин. Упродовж матчу Новак мав серйозні проблеми зі здоров'яч — у третьому сеті його кілька разів знудило на корті, а після четвертої партії серб взяв медичний таймаут через біль у спині.

Джокович уперше в кар'єрі вилетів з US Open у стартовому раунді. Досі його найгіршим результатом на турнірі було третє коло.

Для Новака це третя поразка у першому колі турніру рівня Grand Slam та перша за 20 років. До цього він двічі вилітав у першому раунді Australian Open (2005, 2006).

"Якщо говорити про сам матч і загальні відчуття — це було справді неприємно. Я, щиро кажучи, практично зневажав кожну мить, яку провів на корті через це", — сказав Джокович після гри.

Наступним суперником Навоне стане переможець матчу між Маттео Берреттіні (Італія) та Стеном Вавринкою (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що Світоліна здобула розгромну перемогу на старті US Open-2026.

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