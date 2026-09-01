Колишній суперник Усика зробив прогноз на бій українця з Вайлдером

Олександр Усик / © Associated Press

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Ексчемпіон світу з боксу в крузервейті Тоні Белью поділився своїм прогнозом на потенційний бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та американцем Деонтеєм Вайлдером.

На думку британця, українець нокаутує "Бронзового бомбардувальника" за три або чотири раунди.

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"Він може робити, що хоче. Він переміг усіх. Він виконав свою роботу та переміг усіх, я це розумію. Чи хочу я це побачити? Якщо бути реалістом, я хотів би, щоб він просто завершив кар'єру. Зрештою, я буду дивитися бій, але він зупинить Вайлдера за три-чотири раунди", — сказав Белью в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Your Corner.

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До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін повідомив, що бій між Усиком і Вайлдером планують організувати у березні 2027 року в США.

Олександр неодноразово заявляв, що після наступного свого бою збирається завершити боксерську кар'єру.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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У послужному списку 39-річного Усика 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Вайлдер востаннє виходив у ринг у квітні, роздільним рішенням суддів здолавши британця Дерека Чісору.

На рахунку 40-річного американця 45 перемог на профірингу (43 — нокаутом), одна нічия та чотири поразки.

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