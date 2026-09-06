Розбили товар у магазині: коли за нього можна не платити

Продуктовий магазин (ілюстративне фото)

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Якщо покупець випадково пошкодив або розбив товар у магазині, працівники закладу не можуть автоматично вимагати оплатити його вартість. У такій ситуації споживачеві не варто одразу погоджуватися на компенсацію.

Про це розповідає Держпродспоживслужба.

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Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено договором чи законом. До моменту оплати товар залишається власністю магазину.

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Крім того, частина 2 статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняє примушувати покупця купувати продукцію, яка йому не потрібна або є неналежної якості.

Якщо працівники магазину вважають, що товар було пошкоджено з вини покупця, вони можуть зафіксувати цей факт, однак не мають права самостійно стягувати з нього гроші.

Питання відшкодування вартості пошкодженого чи знищеного товару має вирішуватися у судовому порядку. Саме магазин повинен буде довести обставини пошкодження та вину покупця.

Якщо ж працівники закладу продовжують вимагати негайно сплатити за розбитий товар або чинять тиск, покупцеві радять викликати поліцію.

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