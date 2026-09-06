Разбили товар в магазине: когда за него можно не платить

Продуктовый магазин (иллюстративное фото)

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Если покупатель случайно повредил или разбил товар в магазине, работники заведения не могут автоматически потребовать оплатить его стоимость. В такой ситуации потребителю не следует сразу соглашаться на компенсацию.

Об этом рассказывает Госпродслужба.

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Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины риск случайного уничтожения или повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено договором или законом. До момента оплаты продукт остается собственностью магазина.

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Кроме того, часть 2 статьи 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» запрещает заставлять покупателя покупать продукцию, которая ему не нужна или имеет ненадлежащее качество.

Если работники магазина считают, что товар был поврежден по вине покупателя, они могут зафиксировать этот факт, однако не вправе самостоятельно взимать с него деньги.

Вопрос о возмещении стоимости поврежденного или уничтоженного товара должен решаться в судебном порядке. Именно магазин должен будет доказать обстоятельства повреждения и вина покупателя.

Если же работники заведения продолжают требовать немедленно оплатить разбитый товар или оказывают давление, покупателю советуют вызвать полицию.

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