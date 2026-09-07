Військовозобов’язаному з запасу вперше офіційно заборонили виїзд / © Associated Press

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У Росії зафіксували випадок, коли військовозобов’язаному із запасу не дозволили залишити країну через рішення військкомату. Це перший відомий випадок, коли обмеження на виїзд за кордон застосували до запасника саме на підставі рішення військового відомства.

Про це повідомив правозахисний проєкт «Ідіть лісом», пише The Moscow Times.

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Йдеться про 24-річного жителя Ростовської області, який проходив строкову службу у 2024 році та після цього перебував у запасі. 2 вересня він намагався вилетіти з Краснодара за кордон, однак під час паспортного контролю його направили на додаткову перевірку.

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На кордоні чоловікові вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд із Росії.

Чому запаснику заборонили виїзд

Як з’ясувалося, рішення ухвалив військкомат, де чоловік перебував на військовому обліку.

У листопаді 2025 року він прибув туди за повісткою, щоб уточнити дані військового обліку. Тоді йому вклеїли мобілізаційне розпорядження.

Водночас в електронному реєстрі повістка була позначена статусом «Громадянин не з’явився». Саме на цій підставі військкомат ухвалив рішення про тимчасову заборону на виїзд.

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Перед поїздкою чоловік не бачив в електронному реєстрі інформації про встановлене обмеження. Про нього він дізнався лише під час проходження прикордонного контролю.

Чи можуть тепер не випускати всіх запасників

Правозахисники раніше виходили з того, що електронні повістки для громадян із запасу самі по собі не повинні призводити до заборони виїзду за кордон.

Однак нинішній випадок показує, що військкомати вже можуть застосовувати такий механізм на практиці.

Водночас у «Ідіть лісом» наголосили, що одного звернення недостатньо, щоб стверджувати про запровадження загальної заборони на виїзд для всіх російських запасників.

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Росіяни вже скаржаться на обмеження виїзду

Проблеми з перетином кордону фіксують у Росії з березня, після повноцінного запуску реєстру електронних повісток.

За даними «Ідіть лісом», у період з 18 до 31 серпня до правозахисного проєкту звернулися 73 призовники, які намагалися виїхати з країни. Із них 50 змогли перетнути кордон, тоді як 23 отримали відмову.

У деяких випадках інформація про заборону з’являлася безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.

Не завжди допомагала й спроба виїхати через Білорусь. Із 11 призовників, які звернулися до правозахисників після спроби такого виїзду, лише четверо змогли перетнути кордон, а семеро — ні.

Обмеження на тлі розмов про нову мобілізацію

Посилення контролю за виїздом відбувається на тлі припущень про можливе проведення в Росії нових мобілізаційних заходів після вересневих виборів до Держдуми.

Можливість нової мобілізації раніше не виключали західні розвідники та деякі європейські чиновники, з якими спілкувалися журналісти The Washington Post. Про такий сценарій також писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), втрати російської армії у війні проти України становлять щонайменше 1,4 млн осіб убитими та тяжкопораненими, які не здатні повернутися до строю.

Водночас сам факт обмеження виїзду одному запаснику ще не свідчить про початок нової мобілізації в Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль розраховує додатково залучити близько 600 тисяч військовослужбовців: 300 тисяч 2026 року та ще 300 тис. 2027-го.

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