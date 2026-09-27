Сокращение чиновников в Украине: Корецкий анонсировал аудит госаппарата

Кабмин готовит масштабную оптимизацию госаппарата: Корецкий рассказал, как и когда будут сокращать чиновников / © ТСН

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В Украине начинается масштабный аудит и пересмотр функционала центральных и местных органов исполнительной власти. После упрощения бюрократических процессов будет определено конкретное количество должностных лиц, которых сократят.

Об этом в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур заявил премьер-министр Украины Корецкий.

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По словам главы правительства, процесс реформирования охватит два ключевых блока: правительственный (включая все центральные органы исполнительной власти) и местный (областные и районные государственные администрации).

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«Так вот мы для того, чтобы определить четкое количество людей, должны определить функционал сначала. Потому что резать количество людей, не разобравшись в функционале и не поняв, на что нужно сейчас акцентировать внимание, а что-то может быть немного отсрочено до окончания войны — это главная задача», — сказал Корецкий.

Премьер отметил, что на заседании Кабмина решили приступить к пересмотру, актуализации функционала.

«А функционал будем упрощать по максимуму, насколько это возможно. Упрощать все бюрократические процессы и отменять целые функции, если этот бюрократический процесс не требуется. Следовательно, он дальше обновлен, актуализирован», — объяснил он.

Опыт по бизнесу и отказ от популизма

Корецкий признался, что инициатива оптимизации базируется на собственном опыте работы в государственном секторе экономики, где он видел работу госаппарата «со стороны».

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«Есть вещи, которые действительно нужно делать быстро… а есть вещи, к которым нужно сознательно подойти, проанализировать и принять правильное решение. Потому что это не для пабликов, не для популизма — я говорю я искренне вижу определенную неэффективность. Я видел государственный аппарат со стороны, например государственной компании, которых раньше был: „Укрнафта“ или „Нафтогаз“. Я видел это, как это работает со стороны компании. А сейчас я вижу со стороны Кабинета министров, как работает эта система. Я вижу возможности для оптимизации и вижу возможности для усовершенствования и упрощения», — говорит премьер.

По его мнению, аудит нуждается в взвешенном подходе, поэтому результаты аналитики и окончательное видение реформы обнародуют уже в скором времени. На аналитический этап уйдет несколько недель, после чего Кабмин представит общий план относительно того, какие именно функции отменят, как будет усовершенствована работа органов власти и какова обновленная численность государственного аппарата.

Ранее премьер Корецкий раскрыл, откуда взялась «дыра» в бюджете в $27 млрд.

Также он рассказал, почему посылки из-за границы будут обложены налогами.

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