Бенкет на межі вимирання: гігантське скупчення морських хижаків стурбувало вчених

Біля узбережжя США помітили приголомшливе скупчення хижаків / Ілюстративне фото

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Під час спеціального авіаційного обстеження поблизу мису Кейп-Код, 16 серпня, дослідники зафіксували понад дві тисячі хижих морських тварин п’ятнадцяти різних видів, які влаштували масове полювання на поверхні океану. Це унікальне видовище відбулося на території морського національного заповідника Northeast Canyons and Seamounts, який лежить за 130 миль від американського узбережжя та славиться своїми глибоководними каньйонами, підводними горами та бірізноманіттям. Це унікальна екосистема глибоководних коралів (віком до 1000 років), губок, рідкісних видів риб, морських черепах, а також рідкісних китоподібних, що знаходяться під загрозою зникнення, зокрема кашалотів і фінвалів.

Про це пише Daily Mail.

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Унікальне скупчення гігантів та хижаків

Екіпаж літака з океанаріуму Нової Англії побачив близько 1800 дельфінів чотирьох різних видів: звичайних, смугастих, афалін та дельфінів Ріссо, які плавали гігантськими групами, полюючи на кальмарів. Дивовижна підводна географія цього регіону виштовхує холодну, багату на поживні речовини воду з глибин на поверхню, що створює ідеальні умови для розмноження планктону та криля.

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На цей літній бенкет до Північної Атлантики також прибули китові акули, які є найбільшими з відомих нині живих видів риб і досягають від 40 до 60 футів у довжину. Хоча ці гіганти виглядають страхітливо, вони харчуються виключно планктоном поблизу поверхні океану та розділяють територію з манта-скатами, морськими дияволами та молотоголовими акулами.

Під час польоту дослідники зафіксували присутність трьох кашалотів, серед яких була матір із дитинчам та ще одна доросла особина, що активно шукали свою головну здобич — менших акул, скатів та кальмарів. У липні під час аналогічного обстеження цього ж монумента науковці вже бачили близько 650 тварин, зокрема 600 дельфінів, близько двох десятків гринд та чотирьох кашалотів, що підтверджує неймовірну цінність цієї екосистеми.

Рідкісні види на межі зникнення

Справжньою сенсацією для дослідників стала поява надзвичайно рідкісного синього кита, яких у всьому світі залишилося лише від 10 до 25 тисяч особин. Цей найбільший в історії Землі ссавець може жити майже 100 років і важити понад 400 тисяч фунтів, проте зазвичай він шукає їжу значно північніше, у холодних канадських водах.

Разом із ним океанську воду фільтрували горбаті та фінвали, які традиційно харчуються в цих широтах улітку та восени, перш ніж вирушити на південь для зимування. Також вчені звернули увагу на самотнього гігантського ската манта, якого помітили вже вдруге за місяць після нещодавньої появи подібної тварини за кілька миль від нью-йоркського державного парку Джонс-Біч.

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Комерційне рибальство загрожує екосистемі

Поява такої кількості тварин викликала у науковців не лише захоплення, але й глибоке занепокоєння через рішення федерального уряду у квітні 2026 року зняти низку екологічних обмежень. Раніше ця морська зона площею майже 5 тисяч квадратних миль, яка отримала офіційний статус заповідника у 2016 році, залишалася повністю закритою для промислового вилову морепродуктів.

Тепер комерційні рибальські судна знову отримали офіційний дозвіл на вилов тунця, риби-меча, кальмарів та інших видів безпосередньо на території цього унікального монумента. Хоча використання певних донних тралів досі залишається частково обмеженим для захисту глибоководних коралів, масовий вилов риби створює пряму загрозу для харчової бази рідкісних океанічних гігантів.

Молодша наукова співробітниця Центру Андерсона Кебота Кетрін Маккенна наголосила, що спостереження за активним харчуванням видів, які перебувають під загрозою зникнення, підкреслює критичну важливість збереження цієї продуктивної акваторії.

«Спостереження за різноманітними видами, які активно харчуються на території монумента, справді вражає та підкреслює значення захисту цього середовища. Воно об’єднує неймовірне розмаїття морського життя: від постійних відвідувачів на кшталт дельфінів та кашалотів до великих вусатих китів і манта-скатів, які йдуть за теплими водами Гольфстріму», — зазначила дослідниця.

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Вчені попереджають, що масовий вилов риби та кальмарів суднами позбавляє цих рідкісних хижаків необхідної кількості їжі саме в той період, коли вони збираються для годування. Безконтрольне комерційне втручання в харчовий ланцюг загрожує не лише популяції дрібних морських мешканців, але й існуванню зникаючих видів, які припливають до каньйону заради виживання.

Нагадаємо, сім видів риб в Україні опинилися на межі зникнення. Їх майже не залишилося в українських водоймах через вилов, греблі й погіршення стану води.

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