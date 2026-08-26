Провісниця катастроф: в Індонезії на берег викинулася гігантська "риба судного дня"

Риба судного дня довжиною 4 метри викинулась на берег в Індонезії / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Вранці вівторка, 25 серпня, на популярному Рожевому пляжі індонезійського острова Комодо туристи виявили мертвою гігантську глибоководну рибу-ремінь, довжина якої перевищує чотири метри. Група відпочивальників витягла незвичну знахідку на пісок, що миттєво викликало резонанс у соціальних мережах через містичну репутацію цієї істоти.

Про деталі інциденту та пов’язані з рибою моторошні легенди пише Daily Mail.

Реклама

Легенди про провісників землетрусів

У японському фольклорі рибу-ремінь називають посланцем із палацу морського бога та вважають її справжньою «рибою судного дня». Стародавні міфи, які беруть початок ще з XVII століття, стверджують, що поява цього створіння на мілководді чи на березі віщує смертельний землетрус, руйнівне цунамі або іншу масштабну катастрофу.

Реклама

Як приклад, дослідники зафіксували випадок у сучасній історії, коли майже два десятки таких риб викинулися на берег за кілька місяців до мегаземлетрусу магнітудою 9,1 бала в Японії 2011 року, який спровокував смертоносне цунамі та забрав життя майже 20 тисяч людей. Науковці також фіксували подібні випадки перед землетрусом на Філіппінах у 2017 році та під час менших сейсмічних подій у Тасманії, Індії та Каліфорнії.

Реакція місцевих жителів та науковців

Староста місцевого села Сахлан розповів, що мертву рибу о сьомій тридцять ранку знайшли туристи, які розбили на пляжі табір напередодні. За його словами, відео зі знахідкою швидко стало вірусним і спровокувало хвилю зловісних прогнозів в Інтернеті, проте самі мешканці прибережного району не піддалися паніці і зберігають абсолютний спокій.

Водночас науковці наголошують, що не існує жодних наукових доказів зв’язку між появою цієї риби та природними катаклізмами, а морська влада офіційно відкидає цю прикмету як звичайний міф. Утім, деякі дослідники припускають, що екологічні фактори, які змушують глибоководних істот підніматися на поверхню, все ж потребують додаткового вивчення.

Унікальна зустріч із живими гігантами

Зазвичай ці риби викидаються на берег лише тоді, коли вони хворі, поранені або помирають, що робить їхню появу справжньою рідкістю. Доросла особина може виростати майже до 11 метрів завдовжки та важити близько 270 кілограмів.

Реклама

Риба судного дня на березі в мексиканському Кабо-Сан-Лукас / © скриншот з відео

Проте в лютому цього року американським туристкам Моніці та Кеті Піттенджер вдалося зустріти одразу двох живих істот під час відпочинку в мексиканському Кабо-Сан-Лукас. Жінки побачили на мілководді двох величезних сріблястих риб із червоними плавцями на спині, які відчайдушно намагалися повернутися на глибину. Сестри разом з іншими відпочивальниками змогли обережно проштовхнути обох істот назад у відкритий океан, що, за їхніми словами, стало сюрреалістичним досвідом та шансом один на мільярд.

Новини партнерів

Новини партнерів