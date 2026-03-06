На берег викинуло одразу двох "риб Судного дня": що це значить

Веслориба або "риба Судного дня" / © скриншот з відео

Реклама

Американські туристи на пляжі у Мексиці стали свідками рідкісної події, яку здавна тлумачать як моторошне попередження про майбутню катастрофу. Вони побачили, як на берег викинуло двох гігантських веслориб, яких називають морськими зміями або «рибами Судного дня».

Про це повідомляє Daily Mail.

Про найдовшу кісткову рибу у світі, довжина якої сягає 15 метрів, ходять легенди. Саме її називають морським змієм.

Реклама

Веслорибу вважають провісником смертоносних землетрусів та цунамі. У японській культурі вона відома як «посланець із палацу бога морського дракона».

Побачити двох веслориб одночасно вважається майже нечуваним явищем, оскільки цей вид мешкає в глибокому океані, зазвичай на глибині понад 900 метрів у так званій «Сутінковій зоні» — одній з найменш досліджених частин планети.

Обидві істоти завдовжки приблизно 9 метрів, яких побачили на пляжі, були ще живі та тріпотіли, немов довга мерехтлива стрічка, на піщаному березі, поки за ними спостерігали спантеличені відпочивальники.

Зрештою люди кинулися до морської істоти, яка вже була на березі, і допомогли їй повернутися у воду та поплисти на більшу глибину.

Реклама

Потім відпочивальники допомогли другій «рибі Судного дня», яку море викидало на берег, повернутися у воду.

Обидві знову почали плавати та швидко зникли в глибині.

Зазвичай, «риби Судного дня» викидаються на пляжі лише тоді, коли вони хворі, поранені або вмирають, що робить останні спостереження справжньою загадкою.

Нагадаємо, нещодавно учені підтвердили існування двох рідкісних сумчастих, яких тривалий час вважали вимерлими.