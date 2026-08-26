- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
У джинсових мінішортах і топі з мереживом: Зої Кравіц заскочили на прогулянці Нью-Йорком
Акторка продемонструвала літній образ, який доповнила плетеною сумкою і цікавим взуттям.
Папараці зазнімкували Зої Кравіц під час прогулянки Нью-Йорком.
Для виходу акторка обрала чорний атласний топ на тонких бретельках і з мереживом внизу, який вона поєднала з короткими блакитними джинсовими шортами з закоченими краями. Такий лаконічний ансамбль підкреслив струнку фігуру та довгі ноги знаменитості.
Аутфіт зірка доповнила чорними замшевими мюлями на високих підборах, а на плечі несла містку плетену сумку бежевого відтінку.
На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — червоне намисто, у вухах — лаконічні золоті сережки з камінням, на передпліччі — тонкий металевий браслет, а на пальцях — каблучки. Волосся акторки було заплетене в довгі дрібні коси, а від макіяжу вона вирішила відмовитися.
Нагадаємо, Зої Кравіц у білому кроптопі та джинсах-кльош блиснула пласким животом.