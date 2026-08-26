У джинсових мінішортах і топі з мереживом: Зої Кравіц заскочили на прогулянці Нью-Йорком

Зої Кравіц / © Getty Images

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Папараці зазнімкували Зої Кравіц під час прогулянки Нью-Йорком.

Для виходу акторка обрала чорний атласний топ на тонких бретельках і з мереживом внизу, який вона поєднала з короткими блакитними джинсовими шортами з закоченими краями. Такий лаконічний ансамбль підкреслив струнку фігуру та довгі ноги знаменитості.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними замшевими мюлями на високих підборах, а на плечі несла містку плетену сумку бежевого відтінку.

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На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — червоне намисто, у вухах — лаконічні золоті сережки з камінням, на передпліччі — тонкий металевий браслет, а на пальцях — каблучки. Волосся акторки було заплетене в довгі дрібні коси, а від макіяжу вона вирішила відмовитися.

Нагадаємо, Зої Кравіц у білому кроптопі та джинсах-кльош блиснула пласким животом.

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