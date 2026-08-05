Італія заплатить за вилов гігантських сомів в озері Гарда: скільки можна отримати

Сом / © Pixabay

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Влада італійського регіону Венето дасть гроші рибалкам, щоб зменшити кількість гігантських сомів в озері Гарда.

Про це повідомило італійське видання Il Nordest Quotidiano.

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Що відбувається на озері Гарда

Повідомляється, що останніми роками ця риба завдає багато шкоди на півдні озера, де межують регіони Венето та Ломбардія. Рибалки часто витягують сомиків завдовжки понад два метри й вагою понад 500 кілограмів. Сом потрапив сюди з інших місць, став головним хижаком у водоймі та почав руйнувати природний баланс. До того ж його потужні щелепи рвуть рибальські сітки, через що рибалки постійно витрачають гроші на їх лагодження.

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Для розв’язання цієї проблеми регіональна влада оголосила конкурс на отримання фінансування для підприємств, які працюють на озері Гарда та готові розвивати промисловий вилов сома.

«Регіон Венето втручається в одну з головних проблем, які сьогодні стосуються озера та його екосистеми. Сом є інвазивним видом, що чинить тиск на місцеву іхтіофауну та порушує природну рівновагу озера», — заявив регіональний радник з питань рибальства Даріо Бонд.

Хто і скільки грошей може отримати

Згідно з умовами програми, претендувати на кошти зможуть компанії, чий власник або один із партнерів внесений до реєстру професійних рибалок, які мають право працювати на озері Гарда.

Компенсація покриває до 100 відсотків прийнятних витрат, проте не перевищує 20 тисяч євро на одне підприємство. Отримані гроші дозволено спрямовувати на придбання спеціальних сіток, обладнання для вилову, зберігання та подальшої реалізації сома. Загалом місцева влада виділила на цю програму 100 тисяч євро.

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Куди діватимуть виловлену рибу

Окрім скорочення популяції інвазивної риби, влада розраховує створити новий ринок збуту. Оскільки в країнах Центральної Європи м’ясо сома вже має попит, у регіоні планують сформувати окремий виробничий ланцюг із його вилову та реалізації. Аналогічний підхід в Італії вже застосовують для стримування поширення блакитного краба на узбережжі Адріатичного моря.

«Мета подвійна: зменшити вплив інвазивного виду на рибні ресурси Гарди та створити нові ринкові можливості для підприємств Венето», — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, рибалки випадково натрапили на уламки російської ракети біля узбережжя Норвегії, проте раптовий шторм несподівано знищив небезпечні докази прямо перед носом у військових.

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