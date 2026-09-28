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Відома українська співачка оголосила про вагітність та показала помітно округлий живіт
Діана Глостер вперше стане мамою.
Українська співачка Діана Глостер оголосила про вагітність та показала перші кадри з округлим животиком.
Артистка вирішила розсекретити особисту новину у соцмережах. Діана опублікувала ніжне відео зі своїм коханим Іваном. На кадрах пара танцює разом. У ролику вже помітні зміни у фігурі співачки. Так знаменитість дала зрозуміти, що зовсім скоро їхня родина стане більшою.
«Тепер творимо втрьох», — лаконічно підписала відео Діана Глостер.
Співачка не стала розкривати подробиці майбутнього поповнення. Зокрема, вона не повідомила, на якому терміні вагітності перебуває. Також поки невідомо, чи знає пара стать первістка.
Діана Глостер — українська співачка, авторка пісень і блогерка. До музичної кар’єри артистка професійно займалася танцями та пробувала себе в кіно. Вона зіграла головні ролі у стрічках «Київський Торт» та «Мій Дідусь — Дід Мороз». Нині Діана розвиває сольну кар’єру, а серед її відомих пісень — «Так ніхто ще не кохав», «Мотивація» та «Вітрила».
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина та зізналася, чого зараз навчається у пологовому.