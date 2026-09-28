Відома українська співачка оголосила про вагітність та показала помітно округлий живіт

Diana Gloster

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Українська співачка Діана Глостер оголосила про вагітність та показала перші кадри з округлим животиком.

Артистка вирішила розсекретити особисту новину у соцмережах. Діана опублікувала ніжне відео зі своїм коханим Іваном. На кадрах пара танцює разом. У ролику вже помітні зміни у фігурі співачки. Так знаменитість дала зрозуміти, що зовсім скоро їхня родина стане більшою.

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«Тепер творимо втрьох», — лаконічно підписала відео Діана Глостер.

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Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Співачка не стала розкривати подробиці майбутнього поповнення. Зокрема, вона не повідомила, на якому терміні вагітності перебуває. Також поки невідомо, чи знає пара стать первістка.

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер — українська співачка, авторка пісень і блогерка. До музичної кар’єри артистка професійно займалася танцями та пробувала себе в кіно. Вона зіграла головні ролі у стрічках «Київський Торт» та «Мій Дідусь — Дід Мороз». Нині Діана розвиває сольну кар’єру, а серед її відомих пісень — «Так ніхто ще не кохав», «Мотивація» та «Вітрила».

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина та зізналася, чого зараз навчається у пологовому.

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