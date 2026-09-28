ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
855
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка оголосила про вагітність та показала помітно округлий живіт

Діана Глостер вперше стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Diana Gloster

Diana Gloster

Українська співачка Діана Глостер оголосила про вагітність та показала перші кадри з округлим животиком.

Артистка вирішила розсекретити особисту новину у соцмережах. Діана опублікувала ніжне відео зі своїм коханим Іваном. На кадрах пара танцює разом. У ролику вже помітні зміни у фігурі співачки. Так знаменитість дала зрозуміти, що зовсім скоро їхня родина стане більшою.

«Тепер творимо втрьох», — лаконічно підписала відео Діана Глостер.

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Співачка не стала розкривати подробиці майбутнього поповнення. Зокрема, вона не повідомила, на якому терміні вагітності перебуває. Також поки невідомо, чи знає пара стать первістка.

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер з чоловіком / © Інстаграм

Діана Глостер — українська співачка, авторка пісень і блогерка. До музичної кар’єри артистка професійно займалася танцями та пробувала себе в кіно. Вона зіграла головні ролі у стрічках «Київський Торт» та «Мій Дідусь — Дід Мороз». Нині Діана розвиває сольну кар’єру, а серед її відомих пісень — «Так ніхто ще не кохав», «Мотивація» та «Вітрила».

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина та зізналася, чого зараз навчається у пологовому.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie