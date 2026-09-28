У сукні з прозорими вставками і срібною спідницею: Тейлор Свіфт отримала першу в історії MTV VMA режисерську нагороду

Тейлор Свіфт / © Associated Press

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Тейлор Свіфт відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Співачка з’явилася там в ефектному чорно-сріблястому образі.

Зірка була одягнена у кутюрну сукню Tamara Ralph із колекції осінь-зима 2026. Верх вбрання був виготовлений із чорного оксамиту, мав високу горловину, відкриті плечі та напівпрозорі вставки з боків і на спині.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

На низу була довга срібляста спідниця, вкрита мерехтливим декором. Вона мала драпування на стегнах і високий розріз, який під час ходьби демонстрував стрункі ноги артистки.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

Аутфт Тейлор доповнили сріблясті босоніжки Le Silla з тонкими ремінцями і на високих шпильках, довгі діамантові сережки і діамантові каблучки. У неї було рівне укладання з чубчиком і макіяж з чорними стрілками і помадою теракотового відтінку.

Тейлор Свіфт / © Associated Press

На церемонії Свіфт отримала першу в історії MTV VMA нагороду Artist Director Honors, засновану для музикантів, чия робота за камерою розширює можливості музичного відео та розвиває мистецтво візуальної оповіді. Статуетку співачці вручила її подруга Дакота Джонсон.

Тейлор Свіфт і Дакота Джонсон / © Associated Press

Ця перемога стала для Тейлор 31-ю на MTV VMA, завдяки чому вона обійшла Бейонсе і стала найбільш титулованою артисткою в історії премії. Співачка здобула визнання як режисерка кліпів «The Man», «Anti-Hero», «Fortnight» та короткометражного фільму «All Too Well».

Тейлор Свіфт / © Associated Press

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