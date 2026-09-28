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У сукні з прозорими вставками і срібною спідницею: Тейлор Свіфт отримала першу в історії MTV VMA режисерську нагороду
36-річна співачка стала головною героїнею вечора, отримавши першу в історії премії відзнаку за режисерську роботу.
Тейлор Свіфт відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Співачка з’явилася там в ефектному чорно-сріблястому образі.
Зірка була одягнена у кутюрну сукню Tamara Ralph із колекції осінь-зима 2026. Верх вбрання був виготовлений із чорного оксамиту, мав високу горловину, відкриті плечі та напівпрозорі вставки з боків і на спині.
На низу була довга срібляста спідниця, вкрита мерехтливим декором. Вона мала драпування на стегнах і високий розріз, який під час ходьби демонстрував стрункі ноги артистки.
Аутфт Тейлор доповнили сріблясті босоніжки Le Silla з тонкими ремінцями і на високих шпильках, довгі діамантові сережки і діамантові каблучки. У неї було рівне укладання з чубчиком і макіяж з чорними стрілками і помадою теракотового відтінку.
На церемонії Свіфт отримала першу в історії MTV VMA нагороду Artist Director Honors, засновану для музикантів, чия робота за камерою розширює можливості музичного відео та розвиває мистецтво візуальної оповіді. Статуетку співачці вручила її подруга Дакота Джонсон.
Ця перемога стала для Тейлор 31-ю на MTV VMA, завдяки чому вона обійшла Бейонсе і стала найбільш титулованою артисткою в історії премії. Співачка здобула визнання як режисерка кліпів «The Man», «Anti-Hero», «Fortnight» та короткометражного фільму «All Too Well».