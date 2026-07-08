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Дизайнер весільної сукні Тейлор Свіфт вперше дав коментар про образ нареченої
Поки весь світ чекає на перші фотографії весільної сукні Тейлор Свіфт, яку створив Джонатан Андерсон, дизайнер розповів про емоційний процес роботи зі співачкою та її тепер уже чоловіком, Тревісом Келсі.
Весільні образи як Свіфт, так і Келсі були створені Андерсоном для Dior Haute Couture. У заяві, оприлюдненій представником Свіфт у день весілля пари — 3 липня, — зазначалося, що дизайнер працював «у тісній співпраці з нареченою та нареченим» над їхніми вбраннями. Обоє також були взуті в Christian Louboutin, а Свіфт доповнила образ прикрасами Cartier, пише InStyle.
Свіфт увійшла в історію як перша знаменитість такого масштабу, яка одягла індивідуально створену весільну сукню Haute Couture від Андерсона для Dior.
«Працювати з нею було справжнім задоволенням, — сказав Андерсон виданню WWD. — Ми стали дуже хорошими друзями». «Створення весільного образу для когось — це дуже емоційний процес», — додав він.
Dior підтвердив, що образи були створені в ательє бренду на авеню Монтень, 30, у Парижі. Коментарі Андерсона пролунали під час презентації колекції Dior Haute Couture сезону осінь-зима 2026–2027 на Тижні високої моди в Парижі 6 липня. До колекції увійшло кілька образів, натхненних весільною тематикою.
Сама Свіфт останніми місяцями ненав’язливо натякала на свої стосунки з Dior. У квітні виконавиця з’явилася з мінісумкою Lady Dior жовтого кольору, а пізніше того ж місяця — із чорною сумкою Dior. У червні вона знову обрала сумку Dior, коли прийшла на спортивний матч.
Свіфт і Келсі одружилися в Madison Square Garden, який для цієї події за чутками перетворили на казковий таємний сад. На церемонії були присутні близько тисячі гостей, серед яких було чимало знаменитостей.
«Увесь вечір був максимально орієнтований на гостей, — розповіло джерело виданню People. — Постійно було чим зайнятися, що подивитися або в чому взяти участь. Не було жодної нудної миті».
Щодо молодят, то, за словами інсайдера, «широка усмішка не сходила з їхніх облич упродовж усього вечора».