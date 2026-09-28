Якою буде ціна долара і євро у жовтні: експерт про те, чи буде різкий стрибок курсу

Наслідки ударів РФ та брак валюти на рику: що чекає на курс долара у жовтні / © ТСН.ua

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Курс долара в Україні вже майже сягнув позначки у 45 гривень. А жовтні офіційна вартість американської валюти може сягнути до 45,20 грн за долар.

Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков, передають Новини.LIVE.

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Зауважимо, що, за оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 29 вересня, офіційний курс валюти для українців становить:

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А на чорному ринку, як повідомляє сайт «Мінфін», купівля долара середньому обходиться по 44,95 гривні (-1 копійка), а продаж — по 44,99 гривні (-3 копійки).

За словами економіста, така тенденція була очікуваною, враховуючи певний дефіцит іноземної валюти в Україні. Він зауважиа, що зараз не працює металургія, немає змоги експортувати сільськогосподарську продукцію, тому валюта не поступає в необхідних обсягах.

«На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає», — зазначив Плотніков.

Експерт прогнозує, що протягом жовтня 2026 року офіційний курс гривні до долара коливатиметься у межах 44,85-45,20 грн/дол.

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Натомість, євро не буде так стрімко рости, вважає економіст.

«У Європі зараз дефіцит пального, проблеми з міграцією, нестабільна ситуація з експортом/імпортом. Ці питання вимагають вирішення і використання грошей, плюс вони роблять ЄС менш конкурентним порівняно зі США», — пояснив Плотніков.

Водночас, він зауважив, що сильне знецінення євро небажане для України, адже країни ЄС є важливими торговельними партнерами.

Раніше експерт дав пораду на жовтень — продавати чи купувати валюту.

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