Ексдружина Кличка приїхала до рідних на Івано-Франківщину і шокувала, як у лісі тікала від ведмедя

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — вперше за понад 10 років приїхала до рідних на Івано-Франківщину.

Про це вона розповіла в Instagram-stories. Востаннє Наталія була в місцях свого дитинства далекого 2013 року. А це ж вона вирішила провести час із рідними та зануритися у спогади. Модель зустрілася зі своєю старою подругою. В їхньому арсеналі є одна доволі небезпечна пригода. Єгорова згадала, як вони малими вирушили до лісу шукати ведмедя, від якого їм потім довелося тікати.

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Наталія Єгорова разом із рідними в Івано-Франківській області / © instagram.com/natalia_yegorova

«Спогади від дитинства — мабуть, найпрекрасніші й найбезтурботніші. Ми саме згадували, як колись пішли до лісу шукати ведмедя… Але ведмідь знайшов нас першим. І ми тікали, рятуючи власне життя! Тоді це здавалося найкумеднішою пригодою. А якщо озирнутися назад, мабуть, не найбезпечнішою», — пригадує вона.

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Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Також модель завітала й до бабусі. Рідній людині знаменитості 97 років. Наталія неабияк нею захоплюється. У бабусі ясний розум, окрім того, вона має чудовий зір і може спокійно вишивати без окулярів. Як жартує модель, це, мабуть, і є секретом довголіття.

«Здається, я відкрила секрет довголіття. Моїй бабусі 97 років. У неї ясний розум, і вона досі вишиває без окулярів. Друзі, забудьте про антивікові секрети. Нам усім терміново треба почати вишивати!» — жартує вона.

Бабуся Наталії Єгорової / © instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно Наталія Єгорова повернулась з Німеччини до України. Після свого приїзду вона зробила емоційну заяву.

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