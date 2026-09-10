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Кремль выдвинул дерзкую угрозу судам в Черном море: подробности
В Москве бросили дерзкий ультиматум из-за ударов по судам в Черном море.
Кремль цинично угрожает уничтожать коммерческие суда в Черном море. Мол, они используются для перевозки вооружения, боеприпасов и горючего для ВСУ.
Об этом лживо заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия якобы и дальше будет наносить удары по таким судам: «Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше».
При этом Песков в очередной раз пытается переложить ответственность за атаки на Украину. Мол, «не Россия была инициатором».
Он бросил в адрес Киева обвинение, что якобы именно Киев «открыл ящик Пандоры», нанося удары по российским экономическим и инфраструктурным объектам.
Таким образом, в Кремле традиционно пытаются оправдать свои атаки на гражданское судоходство и подают дальнейшее уничтожение судов как будто бы закономерный ответ.
Блокада Россией Черного моря
В последнее время Россия массированно атакует суда и портовую инфраструктуру Одесской области, фактически парализуя судоходство в Черном море. Несмотря на то, что Украина официально не закрывала морские пути, но обстрелы фактически блокируют их работу. С 22 июля торговые суда почти не заходят в порты Одесщины.
Всего за месяц Россия совершила более сотни атак на портовую инфраструктуру и гражданские корабли. Из-за этого украинские аграрии терпят миллиардные убытки, тогда как Украина наносит ответные удары по российским терминалам.