У Румунії забили на сполох: російські удари підійшли впритул до кордону

Румунська поліція (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Румунії різко зросло занепокоєння через російські удари по українських об’єктах поблизу Дунаю та дедалі частіші вторгнення безпілотників у повітряний простір країни.

Про це пише ABC News.

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За даними Міноборони Румунії, цього року зафіксували 27 випадків проникнення дронів у повітряний простір країни проти 9 торік. Кількість знайдених безпілотників та їхніх уламків також зросла більш ніж удвічі — з 16 до 37.

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Від початку року поблизу румунського кордону на території України сталося вже 73 атаки. Для моніторингу ситуації Румунія піднімала в повітря близько 56 військових літаків.

У прикордонних містах місцеві жителі дедалі частіше чують вибухи та отримують попередження про можливу повітряну загрозу. Мешканці Ісакчі розповідають про безсонні ночі та постійний страх через удари за кількасот метрів від їхніх будинків.

Міністр оборони Румунії Раду Міруца назвав Росію «основною і значною загрозою» для східного флангу НАТО. За його словами, через близькість українських дунайських портів до румунського кордону часу на реакцію у військових може бути лише кілька секунд.

На тлі цього Румунія посилює протидроновий захист. Країна разом із Польщею придбала систему MEROPS, а також уклала контракт на 2 млрд доларів на закупівлю систем ППО малої та надмалої дальності для боротьби з дронами та крилатими ракетами.

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Генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що Росія стає дедалі безрозсуднішою, а кількість дронів і ракет, які перетинають повітряний простір країн східного флангу, зростає.

Росія «пробиває» кордони НАТО — останні новини

Останніми днями в Європі зафіксували одразу кілька небезпечних інцидентів за участю Росії або з ознаками російського почерку.

14 вересня російський фрегат у Балтійському морі випустив дві сигнальні ракети в напрямку гелікоптера Fennec ВПС Данії, який проводив планове спостереження у міжнародних водах. Один зі снарядів пролетів у небезпечній близькості від вертольота. У Данії назвали інцидент «абсолютно неприйнятним» і викликали російського посла.

У ніч проти 15 вересня італійські винищувачі в межах місії НАТО також перехопили невідомий безпілотник над Литвою. За даними литовської сторони, він летів із боку Білорусі й, імовірно, міг нести вибухівку.

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Паралельно в НАТО заявляють про різке зростання кількості російських гібридних атак. За даними Альянсу, лише за минулий рік було зафіксовано понад 200 таких інцидентів, не враховуючи щоденні кібератаки.

У Брюсселі попереджають, що операції РФ стають частішими, небезпечнішими та ризикованішими. Йдеться вже не лише про кібератаки й дезінформацію, а й про диверсії, розвідку критичної інфраструктури та можливу підготовку до подальшої ескалації.

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