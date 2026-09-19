Лангоші з часником і сиром: рецепт пухкої української страви

Лангоші tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Так, лангоші — не та страва, яку обов’язково хочеться їсти щодня. Проте іноді саме цього й прагне душа, пухкого дріжджового тіста, хрусткої скоринки, ароматного часнику та великої жмені сиру. Фудблогерка Мирослава Пекарюк зізнається, що востаннє їла лангоші близько двох років тому, але час від часу така їжа все ж з’являється у списку особливих гастрономічних бажань.

Лангоші tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти

Для тіста

сухі дріжджі — 10 г

цукор — 2 ст. л

олія — 4 ст. л

сіль — ¼ ч. л

тепла вода — 550 мл

борошно — 500 г

Для часникової омачки

часник — 2 зубчики

олія — 30 мл

вода — 170 мл

кріп

сіль.

твердий сир

Приготування

У великій мисці змішайте сухі дріжджі, цукор та олію. Додайте теплу воду та добре перемішайте. Потім поступово введіть просіяне борошно та сіль. Тісто має вийти досить рідким, приблизно таким, як на оладки. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште у теплому місці приблизно на годину. За цей час тісто має добре піднятися. Коли воно буде готове, змочіть руки водою, візьміть порцію тіста та обережно розтягніть її руками у плаский коржик. Викладіть на добре розігріту олію та обсмажте з обох боків до красивої золотисто-рум’яної скоринки. Для омачки подрібніть часник, змішайте його з олією, водою, сіллю та дрібно нарізаним кропом. Щойно лангоші знімете зі сковороди, змастіть їх ароматною сумішшю та щедро присипте тертим сиром.

Найкраще їсти їх одразу, поки вони гарячі, пухкі та хрусткі по краях, а сир починає приємно танути. Може така страва й не на кожен день, зате вона ідеальна, коли хочеться дозволити собі трохи гастрономічної жирненької розкоші.

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