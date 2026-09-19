Що нам пророкують зірки: гороскоп на 21–27 вересня 2026 року

Гороскоп на 21–27 вересня 2026 року / © Associated Press

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22 вересня Меркурій утворює секстиль із Юпітером — сприятливий, гармонійний аспект, який робить перші дні тижня вдалими для розмов, переговорів, навчання та розширення кругозору. Ідеї знаходять жвавий відгук, а інформація засвоюється легко й з ентузіазмом. Гарний час для того, щоб розпочати важливу розмову або підписати документ, що вимагає взаєморозуміння сторін, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

23 вересня о 03:05 (GMT+3) настає осіннє рівнодення — момент, коли день і ніч стають однаковими по всій планеті, а Сонце входить у кардинальний знак Терезів. Це не просто астрономічна подія, а справжня точка перезавантаження: починається новий сезон, позначений темами партнерства, гармонії та справедливого балансу. Після рівнодення багато хто відчуває потребу вирівняти те, що в житті вийшло з рівноваги, — між роботою та відпочинком, між собою та оточенням.

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26 вересня о 19:49 тиждень досягає своєї кульмінації — настає повня у 4⁰ Овна. Після спокійного, врівноваженого рівнодення енергія різко спалахує: емоції загострюються, посилюється потреба діяти, відстоювати себе та свої межі, а накопичена напруженість шукає виходу.

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Повня супроводжується двома потужними аспектами Сонця. Тригон із ретроградним Плутоном надає подіям глибини та трансформаційної сили — те, що проявляється цими днями, рідко буває випадковим, скоріше це вихід на поверхню процесів, що давно назрівали. Водночас опозиція з ретроградним Нептуном додає елемент туману та ілюзії — легко сплутати натхнення з самоошуканством, а ясне бачення — з проекцією власних страхів і бажань.

Овен

Тиждень набирає обертів саме для вас — 26 вересня у вашому знаку відбудеться повня, а отже, весь тиждень сприяє емоційному наростанню до цієї дати. На початку тижня легко складаються розмови та переговори — скористайтеся цим часом, щоб обговорити важливі справи. Можливий спалах питання, яке давно назрівало і вимагає рішучих дій. Варто з довірою поставитися до того, що проявиться в дні повні, але не поспішати з остаточними висновками — справжній сенс подій цих днів може прояснитися не одразу.

Телець

Тиждень проходить шлях від легкої, гармонійної комунікації через момент ідеальної рівноваги до яскравої, інтенсивної емоційної кульмінації, в якій глибина трансформації сусідить із ризиком ілюзій. Використовуйте легкість початку тижня для важливих розмов, рівновагу середини — щоб чесно оцінити баланс у своєму житті, а до піку емоцій наприкінці тижня підходьте з відкритим серцем, але тверезим розумом — не все, що здається правдою на піку повні, залишиться таким за світла дня.

Близнята

Тиждень починається легко й продуктивно — Меркурій сприяє вашій природній красномовності, розмови складаються вдало, але не поспішайте з висновками — за яскравими емоціями може ховатися ілюзія, яка потребує перевірки часом. Сприятливий час для планування та навчання. Рівнодення 23 вересня відкриває можливості навести баланс між роботою та особистим життям. До повні 26 вересня можливі фінансові або ціннісні питання, що вимагають чесного перегляду.

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Рак

Початок тижня вимагає знайти баланс між раціональними розмовами та емоційними потребами — не все можна вирішити за допомогою логіки. Рівнодення спонукає переглянути баланс між домом і зовнішнім світом. Повня 26 вересня у знаку, протилежному вашому, активує тему стосунків — партнерство проходить випробування на міцність, можливі важливі одкровення, що вимагають часу для осмислення. До вихідних можлива емоційна розмова з близькою людиною — будьте готові почути не тільки слова, а й те, що за ними стоїть.

Лев

Тиждень починається з легких, приємних розмов та нових ідей, які ніби самі спадають на думку. Рівнодення приносить полегшення після насиченого місяця, а внутрішній ритм нарешті вирівнюється, і можна перепочити, не втрачаючи темпу. Ближче до повні 26 вересня ваша енергія отримує потужну підтримку. Це час, коли ви можете заявити про себе, продемонструвати свої таланти й отримати швидкий відгук. Але емоційний пік може спровокувати поспіх, тому важливо не кидатися в нові проєкти, не перевіривши деталей.

Діва

Початок тижня — час вдалих переговорів та ділового спілкування. Обставини сприяють структуруванню планів та наведенню ладу у справах, які потребували уваги. Рівнодення 23 вересня завершує ваш зодіакальний сезон і передає естафету Терезам — це момент підбиття підсумків місяця практичних досягнень, коли стає зрозуміло, що вдалося, а що потребує коригування. Повня 26 вересня активує сферу здоров’я та повсякденних справ. Це сприятливий період для перегляду режиму дня, звичок та робочих процесів.

Терези

Це ваш тиждень — 23 вересня Сонце входить у ваш знак, розпочинаючи ваш особистий зодіакальний місяць. Уже в перші дні відчувається легкість у спілкуванні, бажання бути ближче до людей, ділитися ідеями та натхненням. Рівнодення приносить відчуття внутрішньої рівноваги: ви немов повертаєтеся до себе після періоду зовнішніх турбот. Можливі раптові осяяння щодо того, як поліпшити якість життя за допомогою невеликих, але влучних змін. До повні 26 вересня можлива яскрава, але суперечлива ситуація у творчості чи романтичних стосунках.

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Скорпіон

Початок тижня сприятливий для важливих розмов, які вимагають ретельного підбору слів. Інтуїція підказує одне, а реальність показує інше — важливо не поспішати з висновками. Рівнодення спонукає відпустити частину контролю та довіритися процесу рівноваги. Це час емоційної насиченості, коли почуття можуть здаватися сильнішими за факти. Повня 26 вересня торкається теми дому та сім’ї. Можлива розмова з родичем або перегляд домашніх зобов’язань, що вимагає глибокого, чесного діалогу.

Стрілець

Тиждень розпочинається зі сприятливих можливостей для навчання та розширення кругозору. Інформація, отримана цими днями, виявиться цінною і може стати основою майбутнього проєкту. Рівнодення налаштовує на пошук балансу між свободою та зобов’язаннями. До повні 26 вересня спілкування та обмін ідеями досягають піку. Можлива важлива новина або розмова, що змінить погляд на звичні ситуації. Це гарний час для презентацій, переговорів, навчання. Це час, коли можна побачити справжні мотиви — свої й чужі.

Козоріг

Початок тижня сприятливий для ділових переговорів. Гарний час для того, щоб скласти план, що враховує всі ризики. Рівнодення викликає бажання навести лад у фінансових або практичних питаннях — це момент, коли можна найефективніше переглянути бюджет, домовленості, робочі процеси. Під час повні прояснюється справжня вартість чогось, що ви давно недооцінювали або, навпаки, переоцінювали. Можливі рішення, пов’язані з закупами, інвестиціями або розподілом обов’язків.

Водолій

Тиждень починається легко завдяки гармонійному, легкому настрою — це час творчих проривів. Ви відчуваєте підтримку оточення і готові ділитися своїми думками. Рівнодення у спорідненому знаку Терезів дарує відчуття єдності з людьми та миру, бажання створювати щось гарне й значуще. До повні 26 вересня настає яскравий, емоційно насичений момент особистого самовираження. Бажання заявити про себе значно посилюється, але уникайте надмірної категоричності у висловлюваннях.

Риби

Початок тижня сприяє глибоким розмовам і отриманню нових знань. Ваша проникливість зростає — ви відчуваєте приховані сенси того, що відбувається. Рівнодення спонукає до пошуку балансу між мріями та реальністю. Повня 26 вересня активує приховані, підсвідомі теми. Питання, які ви воліли не помічати, можуть вийти на поверхню. Опозиція ретроградного Нептуна до Сонця вимагає обережності — не плутайте ілюзію зі справжнім почуттям.

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