Эти профессии нарасхват: какие вакансии в Украине закрывают быстрее всего и кого катастрофически не хватает

Служба занятости назвала профессии с наибольшим спросом / © ТСН

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За 8 месяцев 2026 года работодатели через Государственную службу занятости предложили около 315 тысяч вакансий. Больше всего предложений пришлось на сферу торговли и услуг, а среди отдельных профессий особенно часто искали подсобных рабочих, водителей, продавцов, поваров и бухгалтеров.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

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Кого чаще всего ищут работодатели

За этот период услугами службы занятости воспользовались 484 тысячи соискателей работы. Больше всего среди них людей старше 55 лет — 107 тысяч, а средняя продолжительность поиска работы без учета периода профессионального обучения составляла 42 дня.

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Больше всего вакансий — почти 59 тысяч — пришлось на профессии в сфере торговли и услуг. В общей сложности работодатели предлагали работу почти по 4 тысячам разных профессий.

В список специальностей, наиболее часто встречавшихся среди вакансий, вошли:

подсобный рабочий;

водитель автотранспортных средств;

продавец продовольственных товаров;

повар;

бухгалтер;

специалист государственной службы;

охранник;

сестра медицинская;

учитель заведения общего среднего образования;

швея;

администратор;

сторож.

Подсобные рабочие нужны на складах, производстве, строительных площадках и других сферах, где есть большой объем вспомогательной физической работы. Водители остаются необходимыми для пассажирских и грузовых перевозок, доставки и логистики, а продавцы и администраторы обеспечивают ежедневную работу магазинов, сервисов и других предприятий.

Спрос на поваров включает рестораны, кафе, отели, предприятия питания, школы и медицинские учреждения. Бухгалтеры требуются бизнесу для ведения учета, работы с финансовыми документами и расчетами, тогда как медицинские сестры и учителя обеспечивают работу сфер, где заменить работника без специального образования сложно.

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Какие вакансии удается закрывать быстрее всего

Важным показателем является не только количество объявлений, но и то, как быстро на них находят работников. Как сообщает Кабинет Министров Украины, за первое полугодие работодатели подали через Службу занятости более 240 тысяч вакансий, из которых 131,5 тысяч удалось укомплектовать.

Больше всего закрытых вакансий пришлось на продавцов продовольственных товаров — 6,7 тысячи. Далее следуют водители автотранспортных средств — 6,2 тысячи, повара — 3,3 тысячи, бухгалтеры — 2,7 тысячи, охранники — 2,4 тысячи и администраторы — 2,2 тысячи. Это частично совпадает со списком профессий, которые были среди самых популярных и по итогам восьми месяцев.

В то же время, проблема украинского рынка труда заключается не только в большом количестве вакансий. Служба занятости прямо указывает на несоответствие между навыками и квалификацией соискателей и тем, что требуется работодателям.

Каких работников особенно не хватает

Самый большой дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих. Среди профессий, на которые работодатели испытывают наибольшую потребность, служба занятости называет швей, водителей, электромонтеров, слесарей, сварщиков, токарей, столяров, машинистов экскаватора, автослесарей, поваров и пекарей.

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Такой дефицит означает, что вакансия может оставаться открытой даже тогда, когда работодатель готов нанять человека. Особенно это касается специальностей, где необходимы конкретные практические навыки, профессиональная подготовка или опыт работы.

Чтобы сократить этот разрыв, Служба занятости активно использует профессиональное обучение. За первое полугодие 2026 года новые знания и навыки при ее поддержке получили 37 тысяч человек, еще 4,1 тысячи получили ваучеры на обучение или повышение квалификации.

По каким профессиям работы меньше всего

Наряду с массовыми специальностями есть профессии, по которым вакансии появлялись очень редко. В список таких специальностей вошли:

генетик;

заведующий рынком;

почвовед;

юрист-международник;

историк;

социолог;

модельер;

полиграфолог;

страхователь;

диск-жокей;

кукловод;

киоскер;

сатураторщик;

копировщик.

Низкое количество вакансий через Службу занятости не означает, что специалисты по этим направлениям совсем не нужны. Часть профессий очень узкая и представлена только в отдельных отраслях, поэтому потребность в таких работниках возникает гораздо реже.

Еще более интересная ситуация с вакансиями, которые работодатели регулярно публикуют, но не получают на них откликов. В первом полугодии среди них были машинист автомотрисы, помощник машиниста электропоезда, поездной электромеханик, моторист, машинист установок обогащения и брикетирования, мойщик летательных аппаратов, техник-метеоролог и заведующий ветеринарной клиникой.

Например, генетики и почвоведы могут потребоваться, прежде всего, в научных, медицинских или аграрных учреждениях. А сатураторщик — специалист, занимающийся приготовлением газировки, — необходим только на предприятиях с соответствующими производственными процессами.

Рынок труда меняется

Статистика показывает, что на украинском рынке труда нужны не просто работники, а люди с конкретными навыками. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в сферах, без которых ежедневная экономическая деятельность не может работать: торговля, транспорт, питание, производство, охрана и обслуживание.

По данным Службы занятости, на 1 сентября 2026 года на Едином портале вакансий было 236 тысяч предложений работы. При этом служба фиксирует дефицит кадров по многим профессиям и отмечает, что предложение рабочей силы остается ограниченным.

Поэтому тенденция выглядит двойной: у работодателей много открытых вакансий, но часть из них сложно закрыть из-за нехватки людей с соответствующей профессиональной подготовкой. Именно это несоответствие между потребностями бизнеса и доступными кадрами остается одной из главных характеристик украинского рынка труда.

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