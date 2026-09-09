Украинцы заполонили рынок труда Польши: сколько их официально работает в 2026 году

Сколько украинцев работает в Польше / © Associated Press

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Количество официально трудоустроенных граждан Украины в Польше достигло отметки в 783,9 тысяч человек по состоянию на конец марта 2026 года. По данным Главного статистического офиса Польши, за год этот показатель демонстрирует рост на 9,6%, что эквивалентно почти 69 тысячам новых работников.

Об этом сообщили в МИДе страны.

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В Польше официально работают почти 784 тысяч украинцев

Сейчас украинцы формируют основное ядро иностранного рынка труда соседней страны, составляя 68% от общего количества работающих иностранцев. За год эта доля увеличилась на 1%.

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В конце марта насчитали 1,15 миллиона граждан других государств, работающих в Польше. Значительная часть иностранцев задействована в форматах гражданско-правовой занятости. 38% иностранных рабочих — это 437,7 тысячи человек — трудятся только по договорам поручения и аналогичным соглашениям. По сравнению с прошлым годом количество таких работников выросло на 8%.

Второй по численности группой иностранных работников после украинцев являются граждане Беларуси (121 099 человек). Далее в списке идут выходцы из Индии (22 661 человек) и Грузии (20 946 человек).

Экономическое присутствие украинцев имеет большое влияние на польские финансовые показатели. В августе 2026 года, приурочив публикацию ко Дню независимости Украины, Министерство иностранных дел Польши опубликовало аналитику по вкладу украинцев в развитие страны.

В 2024 году уровень занятости среди украинского населения достиг 78%, а их непосредственный вклад в рост польского валового внутреннего продукта (ВВП) за тот же период оценивают в 2,7%.

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Кроме того, в польском внешнеполитическом ведомстве отметили украинские бизнесы: украинцы основали более 100 тысяч предприятий, и на сегодня более 10% всех новых компаний в Польше имеют украинские корни.

По данным Евростата, по состоянию на апрель 2026 статусом временной защиты в Польше пользовалась 971 тысяча граждан Украины, а общая численность украинского сообщества в стране превышает 1,5 миллиона человек.

Где зарплаты в Польше достигают более 200 тысяч гривен

Напомним, в Польше в начале 2026 года в отдельных экономических отраслях уровень заработков преодолел отметку в 200 тысяч гривен. Абсолютными лидерами по доходам стали компании добывающей промышленности, а также технологические секторы, занимающиеся управлением веб-страницами, хостингом, хранением данных и обработкой крупных массивов данных.

Стремительный рост выплат по этим направлениям обусловлен колоссальным спросом на высококлассных специалистов и нехваткой квалифицированных кадров. В условиях жесткой конкуренции работодатели вынуждены постоянно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать опытных работников.

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В то же время, самые скромные доходы фиксируются в секторах охраны и детективных услуг из-за избытка кандидатов, что лишает бизнес стимулов повышать зарплаты.

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