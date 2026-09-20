Если остался черствый хлеб, не выбрасывайте: 5 вкусных блюд, которые можно приготовить из него

Что приготовить из черствого хлеба / © Фото из открытых источников

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Черствый хлеб совсем не обязательно выбрасывать. Если он просто подсох, но не имеет плесени или неприятного запаха, из него можно приготовить несколько вкуснейших блюд. Некоторые из них настолько удачные, что для них специально оставляют хлеб в день-два.

Горячие гренки с сыром

Это один из самых простых способов превратить вчерашний хлеб в сытный завтрак или быстрый ужин.

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На 4 ломтика хлеба понадобятся 1 яйцо, 3 столовых ложки молока, 80-100 г твердого сыра, соль и немного зелени. Яйцо взбейте с молоком и щепоткой соли. Ломтики хлеба быстро обмакните в смесь, выложите на сковороду и обжарьте с двух сторон. Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и удерживайте еще 2 минуты, чтобы он расплавился.

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Сладкие гренки с яблоками

Из черствого батона можно сделать ароматный десерт к чаю. 4–5 ломтиков хлеба окуните в смесь из 2 яиц, 150 мл молока и 1 столовой ложки сахара.

Выложите на сковороду и подрумяньте с двух сторон. Отдельно нарежьте яблоко, обжарьте его с небольшим количеством сливочного масла и щепоткой корицы. Готовые гренки подавайте с теплыми яблоками.

Запеканка из хлеба и сыра

Этот вариант особенно хорошо подходит, когда осталось много хлеба. 250 г хлеба нарежьте кубиками. Взбейте 3 яйца из 300 мл молока, добавьте соль, перец и 150 г натертого сыра.

Смешайте все, переложите в форму и оставьте на 10 минут, чтобы хлеб впитал заливку. Выпекайте около 30 минут при 180°C. По желанию добавьте ветчину, помидоры, зелень или обжаренные грибы.

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Хлебный пудинг с изюмом

Черствый хлеб отлично подходит и для сладкого пудинга. 300 г хлеба нарежьте кусочками и залейте 400 мл теплого молока. Оставьте на 10–15 минут, после чего разомните.

Добавьте 2 яйца, 3 столовых ложки сахара, 50 г изюма и немного ванили. Перемешайте массу, переложите в форму и выпекайте около 35-40 минут при температуре 180°C. После охлаждения пудинг можно посыпать сахарной пудрой.

Хрустящая панировка для котлет и отбивных

Если хлеба осталось много, его можно высушить и превратить в домашние панировочные сухари. Хлеб нарежьте небольшими кусочками и подсушите в духовке при 120–140°C, после чего измельчите в блендере.

К крошке можно добавить сушеные травы, паприку или немного сушеного чеснока. Такая панировка подойдет для котлет, отбивных, рыбы, овощей и сырных палочек.

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