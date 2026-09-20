Арабские духи на осень-2026: пять бюджетных, но роскошных ароматов

Духи. / © Associated Press

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Арабские духи набирают популярность среди украинских женщин. Осень — время для теплых, насыщенных и пряных ароматов, потому что они особенно красиво раскрываются в прохладную погоду. И именно таковы арабские ароматы.

ТСН.ua подготовил подборку бюджетных арабских ароматов на осень-2026, которые можно приобрести до 3000 гривен.

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Для осени особенно удачно звучат ваниль, амбра, мускус, корица, кардамон, кофе, бобы тонкие, сандал, уд и теплые фруктовые ноты. Такие композиции создают ощущение уюта и хорошо дополняют осенний гардероб — от свитеров и пальто до вечерних образов. Среди арабской парфюмерии можно найти немало ароматов на любой вкус: от сладких гурманских до более сдержанных деревянных и цветочных.

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Lattafa Khamrah

Цена за 100 мл: около 1600–1800 грн

Khamrah — один из самых популярных арабских ароматов для прохладного времени года. Это насыщенный, сладкий и пряный аромат, в котором особенно ощущаются корица, ваниль и гурманские аккорды. Он отлично подходит для вечерних выходов осенью.

Основные ноты: корица, пралине, ваниль, бобы тонкая, бензоин, амбра.

Lattafa Khamrah Qahwa

Цена за 100 мл: около 1900 грн,

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Khamrah Qahwa — более темная и насыщенная интерпретация популярной Khamrah с кофейным акцентом, пряными специями и сладкой базой. Он будет идеальным для женщин, которые любят кофе. Аромат имеет глубокое, уютное звучание и хорошо подходит прохладным вечерам.

Основные ноты: кофе, кардамон, корица, пралине, ваниль, бобы тонкая, мускус.

Lattafa Badee Al Oud Noble Blush

Цена за 100 мл: около 1600 грн.

Этот дух вариант подойдет тем, кто любит более женственные ароматы, но без чрезмерной легкости. В композиции сочетаются роза и молочный аккорд, которые создают мягкое, сладковатое звучание. На холодной коже аромат раскрывается особенно уютно и деликатно. 100 мл стоит

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Основные ноты: роза, молочный аккорд, ваниль, мускус, тонкая.

Lattafa Yara Elixir

Цена за 100 мл: около 1600 грн.

Yara Elixir — идеальный выбор, если осенью хочется сладкого и женственного аромата. Он имеет мягкое гурманское звучание с кремовыми и сладкими оттенками, поэтому хорошо подходит к прохладной погоде. Это аромат для тех, кто не боится оставлять после себя броский, но уютный шлейф. Цена 100 мл.

Основные ноты: красные ягоды, карамель, ваниль, роза, мускус, амбра.

Lattafa Mayar

Цена за 100 мл: около 1300 грн

Mayar — более легкий вариант для тех, кто не хочет переходить осенью исключительно на тяжелые восточные композиции. В нем сочетаются сладкие фрукты, нежные цветы и тёплые деревянные ноты. Его можно носить днем, в частности, на работу или прогулку, когда хочется осеннего настроения без чрезмерной насыщенности.

Основные ноты: личи, малина, черная смородина, роза, жасмин, белый мускус, сандал и ваниль.

Напомним, мы писали о пяти духах на осень-2026 - они идеально дополнят образ в холодное время года.

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