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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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2 хв

Арабські парфуми на осінь-2026: п’ять бюджетних, але розкішних ароматів

Арабські парфуми щороку привертають дедалі більше уваги: вони відомі багатошаровими композиціями, виразним шлейфом і поєднанням солодких, пряних, деревних та східних акордів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Парфуми.

Парфуми. / © Associated Press

Арабські парфуми набирають популярності серед українських жінок. Осінь — час для теплих, насичених і пряних ароматів, бо вони особливо красиво розкриваються у прохолодну погоду. І саме такими є арабські аромати.

ТСН.ua підготував добірку бюджетних арабських ароматів на осінь-2026, які можна придбати до 3000 гривень.

Для осені особливо вдало звучать ваніль, амбра, мускус, кориця, кардамон, кава, боби тонка, сандал, уд і теплі фруктові ноти. Такі композиції створюють відчуття затишку й добре доповнюють осінній гардероб — від светрів і пальт до вечірніх образів. Серед арабської парфумерії можна знайти чимало ароматів на будь-який смак: від солодких гурманських до більш стриманих деревних і квіткових.

Lattafa Khamrah

Ціна за 100 мл: близько 1600–1800 грн

Khamrah - один із найпопулярніших арабських ароматів для прохолодної пори року. Це насичений, солодкий і пряний аромат, в якому особливо відчуваються кориця, ваніль і гурманські акорди. Він чудово підходить для вечірніх виходів восени.

Основні ноти: кориця, праліне, ваніль, боби тонка, бензоїн, амбра.

Lattafa Khamrah Qahwa

Ціна за 100 мл: близько 1900 грн,

Khamrah Qahwa - більш темна та насичена інтерпретація популярної Khamrah із кавовим акцентом, пряними спеціями та солодкою базою. Він буде ідеальним для панянок, які люблять каву. Аромат має глибоке, затишне звучання і добре пасує прохолодним вечорам

Основні ноти: кава, кардамон, кориця, праліне, ваніль, боби тонка, мускус.

Lattafa Badee Al Oud Noble Blush

Ціна за 100 мл: близько 1600 грн.

Цей парфум варіант підійде тим, хто полюбляє більш жіночні аромати, але без надмірної легкості. У композиції поєднуються троянда та молочний акорд, які створюють м’яке, солодкувате звучання. На прохолодній шкірі аромат розкривається особливо затишно й делікатно. 100 мл коштує

Основні ноти: троянда, молочний акорд, ваніль, мускус, тонка.

Lattafa Yara Elixir

Ціна за 100 мл: близько 1600 грн.

Yara Elixir ідеальний вибір, якщо восени хочеться солодкого і жіночного аромату. Він має м’яке гурманське звучання з кремовими та солодкими відтінками, тому добре пасує до прохолодної погоди. Це аромат для тих, хто не боїться залишати після себе помітний, але затишний шлейф. Ціна 100 мл —

Основні ноти: червоні ягоди, карамель, ваніль, троянда, мускус, амбра.

Lattafa Mayar

Ціна за 100 мл: близько 1300 грн

Mayar — більш легкий варіант для тих, хто не хоче переходити восени виключно на важкі східні композиції. У ньому поєднуються солодкі фрукти, ніжні квіти та теплі деревні ноти. Його можна носити вдень, зокрема на роботу або прогулянку, коли хочеться осіннього настрою без надмірної насиченості.

Основні ноти: лічі, малина, чорна смородина, троянда, жасмин, білий мускус, сандал і ваніль.

Нагадаємо, ми писали про п’ять парфумів на осінь-2026 - вони ідеально доповнять образ у холодну пору року.

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