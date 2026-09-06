"Це питання війни на виживання": Зеленський пояснив геополітичне значення битви за Донбас

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Під час спільної пресконференції з американськими гостями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо Донбасу залишається незмінною. За його словами, ситуація на сході — це питання не лише одного регіону, а й всієї війни на виснаження та виживання.

Зеленський зауважив, що Донбас є головною територіальною ціллю РФ та геополітичним форпостом України. Він також припустив, що після виборів у Росії ворог може провести мобілізацію саме для посилення цього напрямку.

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«Питання Донбасу, це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є цілью російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким пропостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилилися на полі моря і на сході, там де ворог активний, там де є більше особовий склад, там де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку», — сказав він.

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Президент наголосив, що саме стійкість українських військових на фронті робить можливим дипломатичний процес, адже без сильної позиції на полі бою можливі лише ультиматуми з боку агресора. Попри дефіцит фінансування та виклики зимового періоду, Україна суттєво зміцнила свої сили за останній рік.

Також Володимир Зеленський заявив про те, що Україна спільно зі США та європейськими партнерами найближчим часом детально проаналізує кілька нових ідей щодо досягнення миру. Він закликав дати час на глибокий аналіз напрацювань перед тим, як виносити їх на публічне обговорення.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, спецпредставники Трампа прибули до Києва. До України вони їхали поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаком, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

До цього, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

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