Світоліна програла безпрапорній росіянці та вибула з US Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№9 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У третьому колі мейджора 31-річна уродженка Одеси програла безпрапорній росіянці Анні Калінській (№23 WTA), яка через війну росіян проти України допущена до змагань лише в "нейтральному" статусі.

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Трисетовий матч тривав 1 годину 54 хвилини і завершився поразкої нашої співвітчизниці з рахунком 3:6, 6:2, 3:6.

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Огляд матчу

Це була шоста очна зустріч між тенісистками. Світоліна виграла у Калінської чотири рази і зазнала двох поразок.

Зазначимо, що в першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Еліна здобула розгромну перемогу над аргентинкою Соланою Сієррою (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

У другому раунді Світоліна здобула непросту перемогу над австралійкою Маєю Джойнт (№72 WTA) — 6:2, 6:7, 6:4.

Еліні не вдається подолати третій раунд US Open від 2021 року, коли вона дійшла до чвертьфіналу. За цей час Світоліна тричі вилітала в 1/16 фіналу і одного разу зупинилася в першому колі. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є вихід до півфіналу 2019 року.

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Таким чином, Україну в жіночому одиночному турнірі US Open-2026 продовжують представляти дві тенісистки: Марта Костюк уже вийшла до 1/8 фіналу, а Юлія Стародубцева матч третього кола зіграє пізніше.

Раніше повідомлялося, що Костюк розбила безпрапорну росіянку та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026.

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