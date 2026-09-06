"Підтримку керівництва відчуваємо": тренер "Динамо" прокоментував другу поспіль втрату очок

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

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Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував нічию з черкаським ЛНЗ у матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:0.

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Відповіді тренера "біло-синіх" з післяматчевої пресконференції опублікував офіційний сайт столичного клубу.

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"Звісно, ви правильно кажете: втрата очок — це головний момент, який впливає на турнірне становище. Порівняно з минулою грою, сьогодні команда добре працювала. Немає гравця, якому можна дорікнути, що він не біг чи не хотів грати. План і тактика на гру працювали, не вдалося лише забити м'яч. Ми створили достатню кількість моментів, напевно, потрібно створювати ще більше й агресивніше грати в зоні завершення атак.

Підтримку керівництва ми відчуваємо. У нас була зустріч із керівництвом і гравцями. Ми все це обговорили. Рухаємося від гри до гри. Потрібно вигравати кожен матч, виправляти помилки, яких припускаємося, і ставати сильнішими", — сказав Костюк.

"Біло-сині" втратили очки у другому поспіль поєдинку чемпіонату України. Минулого туру команда Ігоря Костюка розгромно програла "Буковині" (0:3).

Тепер "Динамо" посідає шосте місце в таблиці УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У ЛНЗ 5 балів після п'яти поєдинків і дев'ята сходинка.

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У наступному турі УПЛ кияни 14 вересня приймуть "Епіцентр", а черкаський клуб 12 вересня вдома зіграє проти "Оболоні".

Перед цим "Динамо" 10 вересня у гостях позмагається з вінницькою "Нивою" в межах 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста молодіжної збірної Бразилії.

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