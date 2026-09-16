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До України суне різке похолодання: синоптикиня назвала точні дати останніх теплих днів
До кінця тижня в Україні ще пануватиме комфортна погода, однак від 21 вересня очікується похолодання.
У четвер, 17 вересня, в Україні очікується температура повітря. Впродовж дня + 20 + 24°, на Закарпатті +23 26° тепла.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода. І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади.
Погода у Києві 17 вересня
У Києві ясно, сонячно, температура повітря + 23 + 25°.
«Від наступного тижня, 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі», — додала вона.
Раніше синоптик повідомляв, що через вплив підвищеного атмосферного тиску в Україні до кінця другої декади вересня переважатиме суха та малохмарна погода — триватиме перше бабине літо.