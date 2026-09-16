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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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363
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1 хв

До України суне різке похолодання: синоптикиня назвала точні дати останніх теплих днів

До кінця тижня в Україні ще пануватиме комфортна погода, однак від 21 вересня очікується похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Україну накриє тепло

Україну накриє тепло / © pexels.com

У четвер, 17 вересня, в Україні очікується температура повітря. Впродовж дня + 20 + 24°, на Закарпатті +23 26° тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода. І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади.

Погода у Києві 17 вересня

У Києві ясно, сонячно, температура повітря + 23 + 25°.

«Від наступного тижня, 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі», — додала вона.

Раніше синоптик повідомляв, що через вплив підвищеного атмосферного тиску в Україні до кінця другої декади вересня переважатиме суха та малохмарна погода — триватиме перше бабине літо.

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