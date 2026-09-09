Олена Мозгова показала себе 20-річну на фото й шокувала, як тоді критикували її красу

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

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Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним фото і роздумами про власну красу після розлучення з музикантом і письменником Олександром Пономарьовим.

Так, у фотоблогу знаменитість пригадала, якою була у 20 років. Кадр був зроблений у стінах лікарні, де Олена перебувала поруч із легендарним татом Миколою Мозговим після ДТП. За словами продюсерки, ті часи стали для неї справжнім випробуванням.

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Водночас Мозгова пригадала ще один сумнозвісний епізод, ймовірно пов’язаний зі співаком Олександром Пономарьовим, з яким прожила у цивільному шлюбі близько 10 років і народила доньку Євгенію. Зокрема, розповіла, що людина з минулого протягом 10 років вважала її некрасивою.

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20-річна Олена Мозгова на архівному фото / © facebook.com/olenamozgova1

І хоч Олена не стала чітко називати імен, проте вказала свій вік і дату фото. За хронологією подій стає зрозуміло, що саме 1995 року почався її роман з Олександром, який протривав близько 10 років.

«Мені тут 20 і це 1994 рік. І я не знаю, що я красива! Мені ніхто про це не казав. Через рік я зустріну людину, яка ще 10 років буде говорити, що я некрасива. І лише через багато-багато років я почую, відчую й усвідомлю, що я все-таки красива. Але вже не така, як на цій фотографії», — приголомшила Мозгова.

На цьому прикладі продюсерка намагалася довести іншим, наскільки ж важливо говорити про цінність і красу одне одного. Вона нагадала про важливість підтримки, яка може врятувати когось від непотрібних думок.

«Кажіть своїм близьким і навіть не дуже близьким людям, що вони чудові, що вони красиві, що вони унікальні… І, можливо, ви врятуєте чиєсь життя, або психіку, або просто віру в те, що ви прекрасні!» — закликала фанів зірка.

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