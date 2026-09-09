Елена Мозговая показала себя 20-летнюю на фото и шокировала, как тогда критиковали ее красоту

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

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Украинская продюсерша Елена Мозговая поделилась архивным фото и размышлениями о собственной красоте после развода с музыкантом и писателем Александром Пономаревым.

Так, в фотоблоге знаменитость вспомнила, какой была в 20 лет. Кадр был сделан в стенах больницы, где Елена находилась рядом с легендарным папой Николаем Мозговым после ДТП. По словам продюсера, те времена стали для нее настоящим испытанием.

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В то же время Мозговая вспомнила еще один печально известный эпизод, вероятно связанный с певцом Александром Пономаревым, с которым прожила в гражданском браке около 10 лет и родила дочь Евгению. В частности, рассказала, что человек из прошлого в течение 10 лет считал ее некрасивой.

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20-летняя Елена Мозговая на архивном фото

И хотя Елена не стала четко называть имена, однако указала свой возраст и дату фото. По хронологии событий становится понятно, что именно в 1995 году начался роман с Александром, который продлился около 10 лет.

«Мне здесь 20 и это 1994 год. И я не знаю, что я красива! Мне никто об этом не говорил. Через год я встречу человека, который еще 10 лет будет говорить, что я некрасива. И только спустя много-много лет я услышу, почувствую и осознаю, что я все-таки красива. Но уже не такая, как на этой фотографии», — ошеломила Мозгова.

На этом примере продюсер пыталась доказать другим, насколько же важно говорить о ценности и красоте друг друга. Она напомнила о важности поддержки, которая может спасти кого-то от ненужных мыслей.

«Говорите своим близким и даже не очень близким людям, что они прекрасны, что они красивы, что они уникальны… И, возможно, вы спасете чью-то жизнь или психику, или просто веру в то, что вы прекрасны!» — призвала фанатов звезда.

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