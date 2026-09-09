Известный украинский актер избавился от 40 кг и рассекретил, как ему это удалось: фото до и после

Владимир Ращук

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Украинский актер и военный Владимир Ращук кардинально изменился после того, как покинул жену с шестимесячным сыном.

Звезда избавился от 40 килограммов и рассказал, благодаря чему ему удалось так существенно изменить фигуру. Владимир Ращук признался, что не прибегал к экстремальным методам похудения. Основой нового образа жизни стали физические нагрузки и продуманный рацион. Актер регулярно посещает спортзал, однако самую большую роль в трансформации фигуры отводит именно питанию.

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По словам Ращука, в последние полтора года его меню остается максимально простым. Он в шутку сравнивает свой нынешний быт с монашим, ведь не стремится постоянно разнообразить пищу или баловать себя десертами и ресторанными блюдами.

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«Сейчас не балую себя едой. Живу немного, как монах. У меня ежедневная „тарелка“ одинаковая и простая: рис, макароны, картофель, курица, яйца, овощи. И так живу последние полтора года. Но мне очень вкусно! Потому что умею вкусно готовить. Не просто сухое блюдо, а всякий раз по-разному: то по-индийски, то с ноткой Японии. К тому же мне нравится стоять на кухне», — рассказал актер в интервью «Новому каналу».

Владимир Ращук — после и до похудения

Актер тренируется не менее трех раз в неделю. Спорт помог ему сделать тело более рельефным, однако сам Ращук считает, что решающим фактором в его трансформации стал рацион.

Он заранее планирует, что будет есть в течение дня, и сам готовит не только для дома, но и для работы. На съемочную площадку знаменитость приезжает с контейнерами с готовыми блюдами. Звезда также признался, что после смены пищевых привычек даже ресторанная еда перестала доставлять ему былое удовольствие.

«80% этого процесса занимает самое сбалансированное питание. Необходимо держать баланс белков, жиров и углеводов. Это база! Да и еда вообще должна быть простой. Сейчас, когда заказываю что-нибудь в ресторанах, мне не вкусно. Домашнее лучше. Если поеду в какое-нибудь заведение, то после все равно хочется вернуться к домашнему рису с курочкой», — объяснил Ращук.

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Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая на последних неделях беременности рассекретила, как изменился ее вес и сколько кило набрала.

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