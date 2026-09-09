Відомий український актор позбувся 40 кг і розсекретив, як йому це вдалося: фото до та після

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

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Український актор і військовий Володимир Ращук кардинально змінився після того, як покинув дружину з шестимісячним сином.

Зірка позбувся 40 кілограмів і розповів, завдяки чому йому вдалося так суттєво змінити фігуру. Володимир Ращук зізнався, що не вдавався до екстремальних методів схуднення. Основою його нового способу життя стали фізичні навантаження та продуманий раціон. Актор регулярно відвідує спортзал, однак найбільшу роль у трансформації фігури відводить саме харчуванню.

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За словами Ращука, останні півтора року його меню залишається максимально простим. Він жартома порівнює свій нинішній побут із монашим, адже не прагне постійно урізноманітнювати їжу чи балувати себе десертами та ресторанними стравами.

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«Зараз не балую себе їжею. Живу трішки, як монах. У мене щоденна «тарілка» однакова й проста: рис, макарони, картопля, курка, яйця, овочі. І так живу останні півтора року. Але мені дуже смачно! Бо вмію смачно готувати. Не просто суху страву, а щоразу по-різному: то по-індійськи, то з ноткою Японії. До того ж мені подобається стояти на кухні», — розповів актор в інтерв'ю «Новому каналу».

Володимир Ращук - після та до схуднення / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Актор тренується щонайменше тричі на тиждень. Спорт допоміг йому зробити тіло більш рельєфним, проте сам Ращук вважає, що вирішальним фактором у його трансформації став саме раціон.

Він заздалегідь планує, що їстиме протягом дня, і сам готує їжу не лише для дому, а й для роботи. На знімальний майданчик знаменитість приїжджає з контейнерами з готовими стравами. Зірка також зізнався, що після зміни харчових звичок навіть ресторанна їжа перестала приносити йому колишнє задоволення.

«80% цього процесу займає саме збалансоване харчування. Потрібно тримати баланс білків, жирів і вуглеводів. Це база! Та й їжа взагалі має бути простою. Зараз, коли замовляю щось у ресторанах, мені не смачно. Домашнє краще. Якщо поїду в якийсь заклад, то після все одно хочеться повернутися до домашнього рису з курочкою», — пояснив Ращук.

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