Принцеса Астрід / © Associated Press

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В офіційній заяві палацу повідомляється, що похорон принцеси Астрід – сестри короля Гаральда V, відбудеться наступної середи, 23 вересня, о 13:00 у церкві Рис в Осло.

Рішення провести похорон у цій церкві зумовлене тісним емоційним зв'язком з нею, оскільки останки її чоловіка, Йогана Мартіна Фернера, спочивають там від 2015 року, що підтверджує намір поховати принцесу поруч із її чоловіком.

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Церемонія проходитиме відповідно до протоколу, що відповідає офіційному трауру країни. За розпорядженням короля Гокона VIII національний прапор буде приспущений над Королівським палацом та іншими офіційними будівлями протягом усього дня похорону.

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Принцеса Астрід / © instagram.com/detnorskekongehus

Королівський двір також підтвердив, що релігійна служба транслюватиметься у прямому ефірі онлайн та на основних засобах масової інформації країни, що дозволить громадянам взяти участь у церемонії на відстані.

Нагадаємо, принцеса Астрід померла лише через два дні після смерті її брата, короля Гаральда V, ознаменувавши кінець епохи для останньої дочки короля Улафа V, що залишилася в живих, і кронпринцеси Марти.

Її смерть викликала глибокий шок, особливо після зворушливого знімку, зробленого з нею під час жалоби за її братом, де вона стояла поряд із труною Гаральда лише за кілька днів до своєї власної смерті.

Принцеса Астрід на похороні короля Гаральда V / © Associated Press

Незважаючи на похилий вік та серйозні проблеми зі здоров'ям, з якими вона зіткнулася в останні місяці, включаючи дві госпіталізації минулої весни через пневмонію та імплантацію кардіостимулятора, принцеса зберігала тверду відданість інституту до самого кінця.

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