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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
799
Час на прочитання
1 хв

Ракетний обстріл Києва та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 29 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Обстріли України

Обстріли України / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 вересня 2026 року:

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