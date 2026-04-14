На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною і вистрілив поліцейському в голову (фото)

Чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною та стріляв у поліцію / © Національна поліція України

На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який викрав жінку разом із трирічною дитиною та під час затримання відкрив вогонь по поліцейських.

Про це повідомляє Національна поліція України.

«Інцидент стався вранці 14 квітня. О 10:56 на спецлінію „102“ надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки з малолітньою дитиною в одному з населених пунктів Мукачівського району», — повідомили поліцейські.

За попередніми даними, зловмисник пересувався автомобілем Skoda та міг бути озброєний.

Викрав жінку з дитиною, стріляв у голову поліцейському / © Національна поліція України

Поліція негайно розпочала розшук. Вже невдовзі правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його на території Берегівського району.

Затримання: викрадач відкрив вогонь

Під час затримання чоловік чинив активний збройний опір: він вистрілив із травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого. Попри загрозу життю, правоохоронцям вдалося його знешкодити.

Слідчі встановили, що зловмисник прибув до будинку своєї 45-річної знайомої на Мукачівщині. Під час конфлікту він, погрожуючи зброєю, змусив жінку разом із дитиною сісти до автомобіля та вивіз їх у напрямку Берегівського району. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також завдав тілесних ушкоджень своїй доньці.

Скориставшись моментом, викрадена жінка змогла втекти з автомобіля разом із дитиною. У ході подальшого конфлікту чоловік знову застосував зброю, однак втекти йому завадив поліцейський наряд.

Що загрожує підозрюваному

Наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. Усі учасники події перебувають у безпеці. Малолітні діти не постраждали. Пораненим правоохоронцям надається медична допомога, загрози їхньому життю немає.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

