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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Сідні Свіні опублікувала фото зі своїм коханим

Днями хлопець акторки святкував свій день народження, і вона вирішила привітати його.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

28-річна американська актриса Сідні Свіні, яка здобула широку популярність завдяки серіалу «Ейфорія», опублікувала у своєму Instagram декілька фото зі своїм коханим — підприємцем і музичним продюсером Скаутом Брауном, якому 18 червня виповнилося 45 років.

На фото пара зазнімкована в обіймах та під час танцю. Акторка похвалила Брауна за його «найбільше серце» і подякувала йому за те, що він знову змусив її посміхнутися, у зворушливому привітанні з днем народження.

Сідні Свіні та Скаут Браун

Сідні Свіні та Скаут Браун

Сідні Свіні та Скаут Браун

Сідні Свіні та Скаут Браун

«…Дякую за всі танці у вітальні та за те, що ти знову змусив мене усміхнутися. Хороших чоловіків зустрінеш нечасто. Такий чоловік, як ти, — це зустріч на все життя», — написала Сідні.

Сідні Свіні та Скаут Браун

Сідні Свіні та Скаут Браун

Зазначимо, що Свіні та Браун почали зустрічатися після знайомства на весіллі Джеффа Безоса в червні 2025 року, а навесні 2026 року офіційно підтвердили свої стосунки в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше вони вже потрапляли в об’єктиви папараці, коли йшли на побачення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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