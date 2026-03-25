Сідні Свіні позувала в мереживній спідній білизні

Сідні Свіні

28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася завдяки серіалу «Ейфорія», нещодавно запустила бренд спідньої білизни Syrn, який уже набирає популярності. Першу партію новинок бренду розкупили за добу. На нових фото в Instagram зірка позує в новому комплекті бренду.

Вона зображена в мереживному бюстгальтері, який ефектно підкреслює її груди, і в поясі для панчіх. «Ще трохи нових фотографій нашої колекції», — написала Сідні під фото.

Ціни на білизну від Свіні стартують від 19 доларів, а розмірна сітка варіюється з XXS до 3X.

Зазначимо, без скандалу запуск бренду не минув. Одне з рекламних відео Сідні зняла біля легендарного знака HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятник бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на знімання біля знака, проте не мали дозволу торкатися його або підніматися на нього.

Чи було складено поліцейський протокол за порушення меж власності та/або вандалізм, не відомо. Однак відео після розголосу видалили.

