Зеленский прокомментировал перестрелку между ГУР и СБУ в Киеве: что требует

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликтную ситуацию между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которая произошла в Киеве днем 2 сентября.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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Зеленский отреагировал на стрельбу в Киеве — что заявил

По словам Владимира Зеленского, он обсудил этот инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований должны выяснить все детали происшествия, в частности, проверить показания и заявления всех участников шаг за шагом.

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Президент также подчеркнул, что виновные должны понести наказание. Кроме того, руководителей спецслужб и участников инцидента ждут кадровые решения и расследования в обоих ведомствах.

«Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то позволено», — отметил президент.

Стрельба в Киеве — что известно

Напомним, в Киеве 2 сентября произошла стрельба между силовиками во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. СБУ заявила о нападении подразделения Сил обороны, не уточнив, какого именно. По данным СМИ и пабликов, на месте могли находиться представители ГУР.

После этого Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу и требует от силовых структур рассказать обществу об инциденте в Киеве.

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По информации источников УП, в результате конфликта пострадали три сотрудника ГУР. В то же время, по состоянию на 12:50 официального подтверждения участия представителей ГУР в стрельбе нет.

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