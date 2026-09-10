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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Риз Уизерспун восхитила фото с 27-летней дочерью-копией: ошарашенные фанаты назвали их близнецами

Дочь Риз Уизерспун как две капли воды похожа на свою маму. В Сети их часто называют сестрами.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Риз Уизерспун с дочерью

Риз Уизерспун с дочерью / © Associated Press

Голливудская актриса Риз Уизерспун восхитила новым фото с 27-летней дочерью от бывшего мужа, актера Райана Филлиппа.

Снимком с Авой артистка поделилась в Instagram. Дело в том, что дочь звезды Голливуда праздновала день рождения. Так что знаменитость публично поздравила ее с важной датой. Риз Уизерспун опубликовала новое фото с Авой. На снимке они улыбаясь позировали в черной одежде рядом друг с другом.

Также актриса адресовала дочери теплые слова. Знаменитость отметила, что Ава выросла изрядно творческой, внимательной и веселой личностью. Артистка же желает ей не терять особенный свет внутри себя и продолжать сиять.

«С днем ​​рождения, моя дорогая девочка Ава! Ты невероятно творческая, внимательная и очень веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю! — адресовала дочери актриса.

Риз Уизерспун с дочерью / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с дочерью / © instagram.com/reesewitherspoon

Поклонники Риз Уизерспун тоже активно поздравляли ее дочь с днем рождения. Однако пользователи были ошеломлены другим. Они отмечали, что Ава это просто копия своей звездной мамы. Также фанаты прозвали их близнецами.

  • Вы ведь буквально близнецы!

  • Ты действительно родила саму себя!

  • Кто-то тоже дважды смотрел на фото, потому что спутал: где дочь, а где Риз?

Отметим, Риз Уизерспун родила дочь Аву, когда была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом же браке на свет появился сын Дикон. От второго мужа артистка родила сына Теннесси.

Напомним, недавно дочь украинского юмориста Евгения Кошевого восхитила красотой на новом фото. 18-летняя Варвара показала, как сейчас выглядит.

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