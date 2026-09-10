Риз Уизерспун восхитила фото с 27-летней дочерью-копией: ошарашенные фанаты назвали их близнецами

Риз Уизерспун с дочерью / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Риз Уизерспун восхитила новым фото с 27-летней дочерью от бывшего мужа, актера Райана Филлиппа.

Снимком с Авой артистка поделилась в Instagram. Дело в том, что дочь звезды Голливуда праздновала день рождения. Так что знаменитость публично поздравила ее с важной датой. Риз Уизерспун опубликовала новое фото с Авой. На снимке они улыбаясь позировали в черной одежде рядом друг с другом.

Реклама

Также актриса адресовала дочери теплые слова. Знаменитость отметила, что Ава выросла изрядно творческой, внимательной и веселой личностью. Артистка же желает ей не терять особенный свет внутри себя и продолжать сиять.

Реклама

«С днем ​​рождения, моя дорогая девочка Ава! Ты невероятно творческая, внимательная и очень веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю! — адресовала дочери актриса.

Риз Уизерспун с дочерью / © instagram.com/reesewitherspoon

Поклонники Риз Уизерспун тоже активно поздравляли ее дочь с днем рождения. Однако пользователи были ошеломлены другим. Они отмечали, что Ава это просто копия своей звездной мамы. Также фанаты прозвали их близнецами.

Вы ведь буквально близнецы!

Ты действительно родила саму себя!

Кто-то тоже дважды смотрел на фото, потому что спутал: где дочь, а где Риз?

Отметим, Риз Уизерспун родила дочь Аву, когда была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом же браке на свет появился сын Дикон. От второго мужа артистка родила сына Теннесси.

Напомним, недавно дочь украинского юмориста Евгения Кошевого восхитила красотой на новом фото. 18-летняя Варвара показала, как сейчас выглядит.

Реклама

Новости партнеров