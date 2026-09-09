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- Украина
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Россия атаковала Украину баллистикой и почти 200 дронами: сколько целей уничтожила ПВО
Силами ПВО 9 сентября сбито 165 российских дронов.
В ночь на 9 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", ракеты S8000 "Бандероль", а также 196 ударных БпЛА типов Shahed, в том числе реактивных, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Уничтожено 165 целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Запуски производились с территории России, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, а также с акватории Азовского моря.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько целей сбила ПВО Украины
По состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 165 вражеских беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других.
В то же время, зафиксированы попадания российских ракет и ударных дронов на 23 локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых воздушных целей.
Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские беспилотники.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее в Киеве ввели двухуровневую систему воздушных тревог — желтую и красную. От уровня угрозы будет зависеть работа общественного транспорта, в том числе метро, а также ТРЦ. Желтый уровень — транспорт будет работать, в частности, метро сможет перевозить пассажиров по Южному мосту. Красный уровень — движение по наземным участкам метро будут прекращать, а транспортные ограничения будут усиливать. Новая система должна помочь полностью не останавливать жизнь столицы при меньшей угрозе, одновременно сохраняя безопасность людей.