Россия атаковала Украину баллистикой и почти 200 дронами: сколько целей уничтожила ПВО

Воздушная тревога / © tsn.ua

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В ночь на 9 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Враг применил баллистические ракеты "Искандер-М", ракеты S8000 "Бандероль", а также 196 ударных БпЛА типов Shahed, в том числе реактивных, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Уничтожено 165 целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Запуски производились с территории России, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, а также с акватории Азовского моря.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей сбила ПВО Украины

По состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 165 вражеских беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других.

В то же время, зафиксированы попадания российских ракет и ударных дронов на 23 локациях. Еще в четырех местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские беспилотники.

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Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее в Киеве ввели двухуровневую систему воздушных тревог — желтую и красную. От уровня угрозы будет зависеть работа общественного транспорта, в том числе метро, а также ТРЦ. Желтый уровень — транспорт будет работать, в частности, метро сможет перевозить пассажиров по Южному мосту. Красный уровень — движение по наземным участкам метро будут прекращать, а транспортные ограничения будут усиливать. Новая система должна помочь полностью не останавливать жизнь столицы при меньшей угрозе, одновременно сохраняя безопасность людей.

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